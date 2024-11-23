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ППО протримається 3 місяці: Залужний заявив, що Захід не готовий до війни з РФ

Руслана Заклінська
23 листопада 2024, 21:26
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Європа готова до короткочасних бойових дій, але не до війни на виснаження з Росією, сказав Валерій Залужний.
ППО протримається 3 місяці: Залужний заявив, що Захід не готовий до війни з РФ
Захід не готовий до тривалої війни з Росією / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, US Army, t.me/Zaluzhnui

Головне із заяви:

  • Західні країни не готові до війни на виснаження з Росією
  • РФ може повністю виснажити західні системи ППО за кілька місяців

Європейські країни не готові до тривалої війни з Росією. Навіть за наявності передових систем, таких як F-16 чи Patriot, ресурси Заходу можуть вичерпатися вже через 2–3 місяці інтенсивних бойових дій. Про це заявив посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю "Українській правді".

"До короткочасних бойових дій європейські країни, британська армія, ймовірніше за все, готові. Але суть питання в тому, чи готові вони до війни на виснаження", - сказав він.

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Залужний зауважив, що лише у жовтні Росія випустила близько 1,6 тисячі дронів-камікадзе типу "Шахед" та близько 200 ракет по Україні, і тенценція лише зростає. Водночас західні партнери надали Україні значно меншу кількість ракет для систем протиповітряної оборони.

"Отже, кількість повітряних цілей зростає, а кількість засобів боротьби обмежена і надто дорога. Навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готовими (до воєнних дій проти Росії - Главред). Незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, в яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за 2–3 місяці можна повністю розрядити систему ППО", - припустив ексголовком ЗСУ.

За його словами, навряд чи на Заході зараз розробляються альтернативні системи протиповітряної оборони, які могли б доповнити традиційні засоби ППО. Водночас Залужний вважає, що наразі в світі немає противника, здатного довго вести масштабні воєнні дії.

"Чи сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем "Patriot", щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся. Бо вони дуже дорогі і, як наслідок, їх неможливо мати дуже багато, тому що виробляти їх проблемно. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони не готові", - наголосив посол.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі шанси завершити війну у 2025 році. Він анонсував, що в січні будуть представлені перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа у ролі президента США.

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Як повідомляв Главред, російські війська можуть здійснити потужний прорив на фронті після 2027 року, коли накопичать достатньо ресурсів і технологій, заявив Валерій Залужний. Він зазначив, що наразі РФ не може швидко просуватися.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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