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"З’явився ступор": Залужний шокував прогнозом "потужного прориву" РФ

Руслана Заклінська
23 листопада 2024, 17:39
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Росія, ймовірно, відмовиться від агресивного наступу та застосує тактику виснаження, припустив Валерій Залужний.
'З’явився ступор': Залужний шокував прогнозом 'потужного прориву' РФ
Росія зможе здійснити "потужний прорив" на фронті / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 1 окрема танкова Сіверська бригада, t.me/Zaluzhnui

Головні тези Залужного:

  • Російські війська можуть здійснити прорив на фронті після 2027 року
  • Наразі Росія не здатна здійснювати швидке просування
  • РФ відмовиться від агресивного наступу та застосує тактику виснаження

Російські війська можуть здійснити потужний прорив на фронті, коли їм вдасться накопичити достатньо ресурсів і технологічних матеріалів. Це може статися після 2027 року. Про це заявив посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, армія окупантів, ймовірно, відмовиться від агресивного подолання територій супротивника та обере тактику "ізмору".

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"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз", - зазначив Залужний.

Ексголовком пояснив, що наразі росіяни не можуть швидко просуватися на фронті, наприклад, на 150-200 кілометрів за тиждень. Однак, як припустив Залужний, коли завершиться накопичення технологічних матеріалів, РФ зможе відновити активний наступ.

"За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес, і відбудеться процес накопичення технологічних матеріалів, можливість росіян рухатися вперед відновиться. Це десь трапиться, за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року", - спрогнозував він.

Водночас посол зазначив, що в майбутньому Росія, ймовірно, не буде претендувати на війну такого масштабу. Він вважає, що ворог, скоріше за все, продовжить застосовувати тактику виснаження, яка використовується в Україні вже зараз.

"Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. А бачимо поступове видавлювання нас із позиції. Це дається їм дуже і дуже великими втратами... Росіяни на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає", - додав Залужний.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти просунулися біля п’яти населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області, зокрема біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та Торецька. Згідно з повідомленням DeepState, ворог активно проводить штурмові дії на Велику Новосілку і Роздольне.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що завершення війни в Україні залежатиме від кількох сценаріїв, і 2025 рік стане поворотним. Він прогнозує, що оптимістичний сценарій передбачає повернення України до кордонів 1991 року, якщо Трамп буде підтримувати Україну та боротися з Росією. Інший варіант — повернення до кордонів 24 лютого 2022 року за підтримки США і НАТО.

Крім цього, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічною метою окупантів залишається повний контроль над територією України.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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