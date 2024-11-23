'З’явився ступор': Залужний шокував прогнозом 'потужного прориву' РФ

Росія, ймовірно, відмовиться від агресивного наступу та застосує тактику виснаження, припустив Валерій Залужний.

https://glavred.net/ukraine/poyavilsya-stupor-zaluzhnyy-shokiroval-prognozom-moshchnogo-proryva-rf-10616864.html Посилання скопійоване

Росія зможе здійснити "потужний прорив" на фронті / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 1 окрема танкова Сіверська бригада, t.me/Zaluzhnui

Головні тези Залужного:

Російські війська можуть здійснити прорив на фронті після 2027 року

Наразі Росія не здатна здійснювати швидке просування

РФ відмовиться від агресивного наступу та застосує тактику виснаження

Російські війська можуть здійснити потужний прорив на фронті, коли їм вдасться накопичити достатньо ресурсів і технологічних матеріалів. Це може статися після 2027 року. Про це заявив посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, армія окупантів, ймовірно, відмовиться від агресивного подолання територій супротивника та обере тактику "ізмору".

відео дня

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор і ця тенденція зберігається і зараз", - зазначив Залужний.

Ексголовком пояснив, що наразі росіяни не можуть швидко просуватися на фронті, наприклад, на 150-200 кілометрів за тиждень. Однак, як припустив Залужний, коли завершиться накопичення технологічних матеріалів, РФ зможе відновити активний наступ.

"За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес, і відбудеться процес накопичення технологічних матеріалів, можливість росіян рухатися вперед відновиться. Це десь трапиться, за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року", - спрогнозував він.

Водночас посол зазначив, що в майбутньому Росія, ймовірно, не буде претендувати на війну такого масштабу. Він вважає, що ворог, скоріше за все, продовжить застосовувати тактику виснаження, яка використовується в Україні вже зараз.

"Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. А бачимо поступове видавлювання нас із позиції. Це дається їм дуже і дуже великими втратами... Росіяни на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає", - додав Залужний.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти просунулися біля п’яти населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області, зокрема біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та Торецька. Згідно з повідомленням DeepState, ворог активно проводить штурмові дії на Велику Новосілку і Роздольне.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що завершення війни в Україні залежатиме від кількох сценаріїв, і 2025 рік стане поворотним. Він прогнозує, що оптимістичний сценарій передбачає повернення України до кордонів 1991 року, якщо Трамп буде підтримувати Україну та боротися з Росією. Інший варіант — повернення до кордонів 24 лютого 2022 року за підтримки США і НАТО.

Крім цього, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічною метою окупантів залишається повний контроль над територією України.

Читайте також:

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред