"Путіну доведеться посадити 100 тисяч осіб": Загородній пояснив, що означає арешт Суровікіна

Ситуація із Суровікіним - "незначний епізод, оскільки кількість зрадників, які підтримали Пригожина, така величезна, що Путін не знає, що робити.

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Суровікін - це "незначний епізод", вважає Загородній / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що рівень розколу в російській військовій верхівці настільки великий, що неважливо, чи знаходиться під арештом генерал армії РФ Сергій Суровікін, чи ні.

"Рівень зради в російській армії був настільки величезний, що посадити доведеться близько 100 тисяч осіб. Якщо ви подивитеся відео Пригожина в Ростові, коли він захопив штаб, зверніть увагу, з ким він розмовляє на лавочці. Він же розмовляв із заступником Шойгу Євкуровим, колишнім главою Чечні. Евкуров посаджений? Ні. А чи було зрадою з його боку сидіти на лавочці з Пригожиним?" - сказав Загородній під час чату на Главреді.

За словами експерта, Суровікін - це "незначний епізод, оскільки кількість зрадників, які підтримали Пригожина, така величезна, що Путін не знає, що з цим робити".

"Це набагато важливіша точка розколу, ніж те, чи перебуває Суровікін під арештом, чи ні", - резюмував Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Куди зник "сирійський м'ясник" Сергій Суровікін

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Telegram-канал Генерал СЗР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, писав, що Суровікін "відновлюється після допиту з пристрастю". За даними каналу, до Суровікіна були застосовані заходи не лише морального, а й фізичного впливу.

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