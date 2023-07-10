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"А Суровікін де?": росіяни висміяли першу появу Герасимова після бунту Пригожина

Альона Вороніна
10 липня 2023, 13:48 оновлено 10 липня, 14:01
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Керівника російського Генштабу випустили на публіку вперше за понад два тижні, але росіяни таку його появу підняли на сміх.
Валерий Герасимов
Зниклий Герасимов вперше з'явився на публіці після бунту Пригожина/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

Начальник генерального штабу країни-агресорки Росії генерал Валерій Герасимов вперше з’явився на публіці після того, як власник приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин здійснив збройний заколот в РФ. Російського генерала не було видно в публічному просторі з 23-24 червня, коли вагнерівці здійснили заколот.

Тепер Міноборони РФ опублікувало в офіційному Telegram-каналі відео, на якому Герасимову доповідають про знищення чотирьох ракет С-200, які нібито 9 липня були запущені по території Росії.

У російському Генштабі запевнили, нібито Герасимов залишається командувачем об'єднаного угрупування військ у так званій "зоні СВО", хоча напередодні у ЗМІ повідомляли, нібито його відсторонили і він більше не керуватиме діями російських окупантів в Україні.

відео дня

Росіяни миттєво відреагували у мережі на першу появу Герасимова після бунту Пригожина. Така подія не залишилася непоміченою, але обернулася вона висміюванням російського генерала.

Так, дехто називав його у коментарях "ганьбою" і "клоуном", а дехто запитував, чому все-таки досі не об’являється ще й головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії генерал Сергій Суровікін.

Герасимов
Росіяни назвали Герасимова клоуном/ скрін
Герасимов
Усіх цікавить, де Суровікін/ скрин
Валерий Герасимов
Зниклий Герасимов вперше з'явився на публіці після бунту Пригожина/ скрін

Герасимов і Суровікін зникли після заколоту Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів". Після цього Пригожин розпочав військовий заколот в РФ. 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Але далі вагнерівці зупинилися за 200 км від Москви і припинили заколот.

Після збройного заколоту Пригожина 23-24 червня Герасимов і Суровікін припинили з'являтися у публічному просторі. Щодо Суровікіна поширювалися чутки, що його нібито арештували.

Також у ЗМІ з’явилася інформація, нібито Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина. Daily Mail повідомляло, що після наступу на Москву, який влаштував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, Володимир Путін міг звільнити Валерія Герасимова з посади командувача окупаційними військами в Україні. Зазначалося, що Путін продовжує чистки вищого керівництва РФ і намагається відновити повний контроль.

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