Путіну хочуть "підкласти свиню": Огризко розповів, хто пішов проти диктатора

Перевороту в Росії чекати не варто, але запустився інший процес, вважає Володимир Огризко.
У Росії малоймовірний Державний або "палацовий переворот", але зараз йдеться про підкилимний переговорний процес.
Дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів у інтерв'ю Главреду, що переговори йдуть між людьми більш поміркованого крила навколо Путіна щодо того, щоб зробити саме його цапом відбувайлом і зберегти свій політичний вплив.
"Тому, що якщо переможе агресивно-шовіністична фракція навколо Путіна, уособленням якої є ті самі Кадиров і Пригожин, то тоді мова піде про встановлення в Росії військової диктатури з усім можливими непередбачуваними наслідками. Це розуміють і люди з поміркованого табору навколо Путіна. І вони будуть робити все, що від них залежить, щоб уникнути такого розвитку подій", - пояснили експерт.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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