Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експерт

У Путіна є "шістки", але аж ніяк не вельможі, а сам він - не цар, а просто псих, який підпорядкував собі Росію примітивними пропагандистськими гаслами.
Палацовий переворот в Росії, при якому буде повалений кремлівський диктатор Володимир Путін, є малоймовірним сценарієм. Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.
За його словами, у Путіна є "приблизно 500 вірних псів його охорони, які виконують будь-який його наказ, але немає палацу і вельмож".
"Згадайте засідання Радбезу РФ перед війною, де розглядалося питання Донбасу і де виступали наришкіни, пупишкіни та інші шістки. Це явно не вельможі. А Путін - це навіть не цар Микола II, який був куди більш демократичним, це не цар Олександр I або Олександр II. Це навіть не Чингісхан, який спирався на еліту родів війська. Путін - це просто псих, який підпорядкував собі Росію примітивними пропагандистськими гаслами, які запали в душу "глибинного народу". І тепер цей народ хоче, щоби Росія була від краю до краю, від моря до моря, найсильніша і з масою ядерних боєголовок. При цьому псих живе окремо, народ - окремо, і ніякого палацу немає. Тому переворот в Росії неможливий", - пояснив Касьянов.
Він вважає, що єдина надія на те, що кращі люди Росії нарешті прокинуться.
"Але ж там є такі, які щиро переживають за Україну. Вони можуть вийти проти цього мороку і не побояться піти під кулі. Це найоптимістичніший сценарій, при якому війна швидко закінчиться", - резюмував Касьянов.
Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розвал російської влади почнеться з Міністерства закордонних справ країни-агресора, а потім в гру вступлять спецслужби. За його словами, першими завжди біжать дипломати, і російські посли вже "заробляють собі порятунок". Вони не хочуть відповідати за військові злочини, скоєні путінською армією в Бучі.
Ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець вважає, що глава Кремля буде ліквідований, якщо зважиться на застосування ядерної зброї.
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