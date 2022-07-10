Лукашенку загрожує "переворот": білоруські військові відмовляються воювати в Україні

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, готується до бунту з боку офіцерів білоруської армії - напередодні ті відмовилися їхати воювати проти України.

Як повідомляє видання NewsWeek, напередодні старші офіцери п'ятої бригади спецназу білоруських збройних сил виступили з відкритим листом до влади країни - в ньому вони виступили проти участі у війні Росії проти України.

Вони обґрунтували це тим, що Білорусь буде остаточно ізольована від цивілізованого світу.

Крім того офіцери білоруської армії заявили про фіксацію грубого порушення Конституції Білорусі, де сказано, що країна є незалежною у внутрішній і зовнішній політиці.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв, "розвитком держави".

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