"Путінський режим чекає тотальний крах": Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни

Гаррі Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни / колаж УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Війна в Україні, яку веде російський диктатор Путін, може розвиватися надалі за трьома сценаріями. Про це заявив легендарний шахіст, а нині - відомий російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю порталу "Оглядач".

Один з варіантів, песимістичний - трансформація війни в більш затяжну фазу з переходом через зиму. Але в такому випадку вже навесні може початися крах путінського режиму. Втім, режим Путіна може спіткати тотальний крах і раніше - у разі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсоні, вважає Каспаров.

"Один, як кажуть, більш швидкий (сценарій — Главред). І він оптимістичний, враховує три-чотири місяці - до зими. Другий - більш затяжний. Звичайно, хотілося б його уникнути, але він також можливий. Це трансформація війни в більш затяжну фазу з переходом через зиму", - говорить він.

За його словами, найважливішим етапом у війні України проти Росії стане звільнення українського Херсона від загарбників. Якщо ЗСУ вдасться досягти такої мети вже влітку, то це стане важливим поворотом у війні. А українська перемога в цілому точно призведе до тотального краху путінського режиму.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресора стрімко втрачає темпи.

Зараз головною метою Путіна, кажуть експерти, є завоювання Донецької області в її адміністративних межах. Однак ці спроби поки безуспішні.

Пізніше легендарний шахіст і противник путінського режиму Гаррі Каспаров говорив - російський диктатор Володимир Путін може оголосити про "перемогу" у війні проти України до 7 жовтня. Якраз в цей день йому виповниться 70 років.

"У Путіна 7 жовтня якраз буде ювілей – 70 років. Думаю, що під цю дату заплановано оголошення "перемоги"", – сказав він.

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