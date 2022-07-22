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Путін перебуває в цейтноті: генерал пояснив, як російський диктатор змінює плани щодо України

22 липня 2022, 03:25

Президент РФ зменшив свої "територіальні апетити" через постійні невдачі на фронті, проте тепер змушуватиме Україну погодитися на переговори.

Генерал пояснив, як російський диктатор Путін змінює плани щодо України/ УНІАН

У Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресорки стрімко втрачає темпи. Зараз в російського диктатора Володимира Путіна головною метою є завоювання Донецької області у її адміністративних межах. Проте ці спроби поки що безуспішні.

Путін вже не раз ставив перед своєю армією терміни, у які Донеччина має бути захоплена (спочатку 9 травня, потім інші дати в червні та липні), проте окупантам знову і знову не вдається цього зробити. Про це розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в ефірі проекту FreeДом, пише УНІАН.

За його словами, російський президент зараз перебуває у цейтноті (умови, у яких відчувається гостра нестача часу – ред.)

"Ресурс вичерпується, Російська Федерація втрачає темпи. І, за великим рахунком, Путін перебуває у цейтноті. Він хотів припинити війну ще в березні, з гарантіями невступу в НАТО та зняттям санкцій. Але ця модель не спрацювала. Тому він пішов на другий етап", – зазначає Маломуж.

Через постійні невдачі на фронті Путіну довелося змінити свої плани щодо України. Він переорієнтувався на Донецьку й Луганську області. Зараз він намагається балансувати і знайти такий вихід із ситуації, щоб забезпечити собі як отримання успіху, так і збереження іміджу в РФ.

читайте такожУ ЦРУ оприлюднили несподівану інформацію про стан здоров'я ПутінаТакож російський диктатор хоче отримати певні дивіденди в Україні, захопивши Донеччину та Луганщину і забезпечивши південний коридор.

Путін змушуватиме Україну до переговорів

Путін тиснутиме на країни Заходу, щоб змусити Україну погодитися на проведення переговорів. Для цього він погрожує вже не тільки Україні, а й іншим державам. Він постійно натякає, що може бути більш глобальна війна, яка призведе до конфронтації із Заходом.

Проте Україна ніколи не погодиться на переговори, якщо під час них звучатиме умова, що наша держава нібито повинна "віддати" частину своїх територій, наголосив генерал Маломуж.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що у Росії знову заговорили про відновлення переговорів щодо війни в Україні. Проте російський диктатор Володимир Путін за майже 5 місяців війни не змінив свої вимоги. Якби переговори відбувалися зараз, він би ставив питання так, щоб російські війська могли закріпитися на окупованих територіях, а далі намагався б встановити політичний контроль над Україною.

Нагадаємо, диктатор Росії Путін не кидатиме ядерні бомби на Україну, однак цілком може використовувати хімічну зброю. Таку думку в матеріалі для агентства Bloomberg висловив ексголовком сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Микола Маломуж
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