Діктатор зробить подарунок до ювілею: Каспаров назвав дату, коли Путін може оголосити про "перемогу"

Каспаров назвав дату, коли Путін може оголосити про "перемогу" Путін, Каспаров / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Російський диктатор Володимир Путін може оголосити про "перемогу" у війні проти України до 7 жовтня. Якраз в цей день йому виповниться 70 років. Таку думку висловив легендарний шахіст і противник путінського режиму Гаррі Каспаров в інтерв'ю "Обозрєватєль".

"У Путіна 7 жовтня якраз буде ювілей – 70 років. Думаю, що під цю дату заплановано оголошення "перемоги"", – сказав він.

При цьому Каспаров переконаний, що в Кремлі вже зрозуміли ‒ виграти війну проти України вони не можуть. Мало того, успіхи, яких ЗСУ здобули за останні кілька днів, викликали паніку в окупантів.

"Думаю, що там заволодів певний здоровий глузд, що виграти війну в тому обсязі, в якому вони планували, не вдається. Отже, потрібно зафіксувати територіальні надбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін", — пояснив Каспаров.

Сам опозиціонер вважає, що бої між ЗСУ і окупантами в найближчі кілька тижнів стануть вирішальними. А звільнення українцями Херсона може стати поворотною точкою війни.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресора стрімко втрачає темпи.

Зараз головною метою Путіна, кажуть експерти, є завоювання Донецької області в її адміністративних межах. Однак ці спроби поки безуспішні.

Як розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, Путін вже не раз ставив перед своєю армією терміни, в які Донеччина повинна була бути захоплена (спочатку 9 травня, потім інші дати в червні і липні), проте окупантам знову і знову не вдається цього зробити.

Деякий час тому, в рамках свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми, Путін заявив, що Росія нібито "серйозно ще нічого не починала" в рамках своєї військової агресії в Україні. Дана заява прозвучала досить дивно на тлі величезних втрат РФ в особовому складі і військовій техніці.