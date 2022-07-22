Діктатор зробить подарунок до ювілею: Каспаров назвав дату, коли Путін може оголосити про "перемогу"

Диктатор Володимир Путін може оголосити про російську "перемогу" у війні 7 жовтня - в день, коли відзначить свій 70-річний ювілей, каже Гаррі Каспаров.
Російський диктатор Володимир Путін може оголосити про "перемогу" у війні проти України до 7 жовтня. Якраз в цей день йому виповниться 70 років. Таку думку висловив легендарний шахіст і противник путінського режиму Гаррі Каспаров в інтерв'ю "Обозрєватєль".
"У Путіна 7 жовтня якраз буде ювілей – 70 років. Думаю, що під цю дату заплановано оголошення "перемоги"", – сказав він.
При цьому Каспаров переконаний, що в Кремлі вже зрозуміли ‒ виграти війну проти України вони не можуть. Мало того, успіхи, яких ЗСУ здобули за останні кілька днів, викликали паніку в окупантів.
"Думаю, що там заволодів певний здоровий глузд, що виграти війну в тому обсязі, в якому вони планували, не вдається. Отже, потрібно зафіксувати територіальні надбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін", — пояснив Каспаров.
Сам опозиціонер вважає, що бої між ЗСУ і окупантами в найближчі кілька тижнів стануть вирішальними. А звільнення українцями Херсона може стати поворотною точкою війни.
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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресора стрімко втрачає темпи.
Зараз головною метою Путіна, кажуть експерти, є завоювання Донецької області в її адміністративних межах. Однак ці спроби поки безуспішні.
Як розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, Путін вже не раз ставив перед своєю армією терміни, в які Донеччина повинна була бути захоплена (спочатку 9 травня, потім інші дати в червні і липні), проте окупантам знову і знову не вдається цього зробити.
Деякий час тому, в рамках свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми, Путін заявив, що Росія нібито "серйозно ще нічого не починала" в рамках своєї військової агресії в Україні. Дана заява прозвучала досить дивно на тлі величезних втрат РФ в особовому складі і військовій техніці.
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