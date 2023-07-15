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Путіна заспокоюють, поки триває таємна підготовка до його усунення – Гельман

Альона Вороніна
15 липня 2023, 12:53 оновлено 15 липня, 12:56
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У НАТО розуміють, що заморожування війни спричинить ще більшу проблему. Тому на Заході можуть приховано готувати демонтаж влади Путіна, поки йому замилюють очі.
Марат Гельман, Владимир Путин
Путіна заспокоюють, поки триває таємна підготовка до його усунення, припускає Гельман/ колаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрін

У НАТО можуть приховано готувати демонтаж влади російського диктатора Володимира Путіна в РФ, адже там розуміють, що заморожування війни в Україні може призвести до ще більшої проблеми.

Тому сценаріїв завершення війни в Україні багато, але не варто відкидати варіантів, що країни Північноатлантичного альянсу можуть готувати якусь приховану операцію проти Путіна. Таку думку висловив російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман в інтерв’ю Главреду.

"Я перебуваю під враженням від результатів саміту НАТО, вивчаю їх і дотримуюсь наступної версії. Уявіть собі, що терорист захопив кінотеатр, де 200 осіб, серед яких діти. Ведуться перемовини з терористом, йому кажуть: звільни людей, здайся. Однак розуміють, що у терориста в руках людські життя, його не можна лякати. Паралельно йдуть інші процеси, в рамках яких шукають його родичів, щоб вони стали посередниками, або навіть риють підкоп під кінотеатр", – провів паралелі Гельман.

Він висловив припущення, що саме так можуть працювати і з главою Кремля. Політтехнолог наголосив: йому не віриться, що керівництво НАТО не бачить загрози від Путіна в ситуації із заморожуванням війни. Якщо буде заморожування конфлікту, за деякий час ми отримаємо ще більшу проблему.

"Тому моя гіпотеза полягає в тому, що Захід діє з Путіним як в ситуації з тим же терористом. Наше з вами розчарування результатами саміту НАТО може бути частиною гри. І Путін теж бачить, що з ним ведуться перемовини. Проте, я дуже сподіваюся, що зараз десь ведеться перевірка 2000 представників номенклатури. Кожного з них, до кого є ключик. Повинна вестися прихована робота на необхідний результат", – зазначив Гальман.

За його словами, якщо це справді так, то один зі сценаріїв завершення війни в Україні передбачає, наприклад, вихід українських військ до Криму і запуск програми, про яку зараз ми нічого не знаємо. Якщо буде реалізований подібний сценарій, то "демонтаж влади Путіна буде як удар ножем – гострою, тонкою і хірургічною дією".

"Дії країн Заходу на саміті НАТО трохи нагадують декорацію. Причому декорацію, яка повинна заспокоїти не Зеленського, а Путіна. Можливо, заяви Зеленського – це теж частина гри, щоб послати Путіну сигнал. А водночас у рамках поставленої мети діють спеціально навчені західні фахівці", – сказав Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Чи може відбутися переворот в РФ

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов розповів, що "поховає" владу Путіна. Він зазначив, що військова поразка Росії може бути використана як привід або каталізатор для перевороту.

Нагадаємо, експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в Росії. Андрій Золотарьов зазначив, що ризик палацового перевороту в Росії під гаслом "За державу прикро" – це найбільш імовірний сценарій.

Представник Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" висловив думку, що режим Путіна впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК "Вагнера" і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій.

Також раніше російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман сказав, яка слабкість диктатора розпалить бунт в РФ. Зараз в РФ зріє не громадянська війна, а номенклатурний саботаж. Підозріливість і недовіра до свого оточення повинні зіграти з Путіним злий жарт.

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