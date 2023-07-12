'За державу прикро': експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в Росії

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Під час чату він розповів, наскільки сьогодні міцною є влада російського диктатора Володимира Путіна.
"Зрештою виявиться, що Путін зміцнив свої політичні позиції, оскільки ніхто не ставив під сумнів його легітимність як президента. Навіть бунтівники йшли з чолобитною до царя зі скаргою на поганих бояр Шойгу і Герасимова", - зазначив політолог.
Золотарьов також додав, що пропагандисти скільки завгодно можуть демонструвати цифри про підтримку Путіна на рівні 90%, але вже розкрилася інституційна слабкість держави. Щось у Росії не працює, якщо 8 тисяч осіб, як ніж крізь масло, проходять майже до столиці.
"Високий рейтинг не є гарантією того, що в критичний момент з-під дупи Путіна не виб'ють табуретку. Янукович втік до Ростова, маючи цілком стерпний рейтинг - добряче за 30% підтримки, це нормальний для чинного президента результат. Проте владу він втратив", - пояснив експерт.
Він вважає, що ризик палацового перевороту в Росії під гаслом "За державу прикро" - це найбільш імовірний сценарій.
Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:
Режим Путіна впаде
Нагадаємо, що режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.
Експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.
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