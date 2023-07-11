'Переворот у ФСБ': Золотарьов розповів, що поховає владу Путіна

Військова поразка Росії може бути використана як привід або каталізатор для перевороту.

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Золотарьов розповів про падіння влади Путіна / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео Telegram

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Під час чату він розповів, що призведе до закінчення влади російського диктатора Володимира Путіна.

Політолог наголосив, що росіяни не такі чутливі до поразок.

"У нас перебільшують чутливість росіян до поразок і втрат. Навіть якщо прорвати лінію оборони, російська армія не розвернеться і не піде на столицю, як це сталося під час Карабахської війни, коли був заколот героя Азербайджану Сурета Гусейнова, який розвернув частини і пішов на Баку, в результаті чого війна була програна Азербайджаном", - пояснив Золотарьов.

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Він зазначив, що військова поразка Росії може бути використана як привід або каталізатор для перевороту.

"Але знову-таки в чиїх руках ресурси, можливості і контроль? Аж ніяк не в руках російських військових, а у ФСБ", - додав експерт.

Кінець влади Путіна

Нагадаємо, що експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.

Золотарьов розкрив, що буде із Росією після війни. Навіть якщо війна буде заморожена або поставлена на паузу, санкції навряд чи будуть зняті із Росії. Він також додав, що все залежатиме від Китаю, як він буде використовувати Росію.

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.

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