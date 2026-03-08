Рус
Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

Олексій Тесля
8 березня 2026, 22:27
Два інформаційні приводи проти Володимира Путіна могли бути створені тільки адміністративно на самому верху.
Путін, протест
Розкрито сценарій усунення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Важливе із заяв Ейдмана:

  • Путіна зливає власне оточення
  • Триває інформаційна підготовка до зміни курсу режиму

Російський опозиціонер Ігор Ейдман заявив про свідому провокацію проти диктатора РФ Володимира Путіна, яка була ініційована верхівкою РФ.

"Цієї ночі на офіційних російських пропагандистських телеграм-каналах несподівано виклали чорновий варіант запису путінського привітання жінок з 8 березня, де він виглядає невпевнено і жалюгідно: кашляє, затинається <...> таких збігів не буває", - написав він у Facebook.

відео дня

На думку експерта, про те, що Путіна зливає власне оточення, свідчить і те, що напередодні цього конфузу було оприлюднено так зване спонтанне опитування ВЦВГД, яке показало рекордно низький з початку війни рейтинг Путіна - менше третини.

"Я добре знаю, як працює ця організація. Без узгодження з керівництвом президентської адміністрації ніщо важливе в публічний простір вийти не може. Значить, хтось на самому верху дав керівництву ВЦВГД вказівку опублікувати інформацію про падіння рейтингу Путіна і про те, що росіянам набридла війна", - пише він.

Російський соціолог переконаний, що ці два інформаційні приводи (ганебні відео та дані опитування) могли бути створені тільки адміністративно на самому верху, "наприклад, кимось на кшталт Кирієнка - або за великі гроші якихось олігархів".

"У будь-якому випадку схоже, що російська верхівка зливає Путіна. З одного боку, вона зганьбила його перед населенням, показавши слабким, старим і хворим. З іншого - продемонструвала, що його рейтинг вже далеко не такий високий і продовжує падати", - зазначив він.

Ейдман не виключає, що сигнали, які складаються, виглядають як інформаційна підготовка до зміни курсу режиму.

"Більша частина еліти, ймовірно, хотіла б прийняти пропозиції Трампа щодо заморожування війни, але Путін, схоже, не збирається зупинятися. До того ж на тлі викрадення Мадуро і вбивства Хаменеї його становище стає все більш слабким і вразливим, і це в Кремлі прекрасно розуміють. Можливо, всі ці дивні конфузи Путіна - тільки перші ознаки підготовки до усунення його від влади", - додав він.

Експерт висловився про можливість внутрішнього бунту в Росії

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував ймовірність внутрішнього опору в Росії.

На його думку, теоретично невдоволення серед політичних і економічних еліт може виникнути. Однак, як зазначив експерт, в останні роки, а особливо протягом останніх двох років, Володимир Путін і його найближче оточення систематично і досить ефективно придушували будь-які прояви незгоди.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Більше новин:

Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Володимир Путін Ігор Эйдман
