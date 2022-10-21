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Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив план

21 жовтня 2022, 20:09

Жовтий рівень загрози означає, що будуть оглядати, будуть блокпости в РФ, сказав Фейгін.

Фейгін, Путін
Фейгін, Путін / УНІАН, скріншот

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін розповів, що може означати режим середнього реагування в Криму і прикордонних областях, яке запровадив президент РФ Володимир Путін.

За його словами, режим середнього реагування можна прирівняти до воєнного стану.

"По суті цей жовтий рівень загрози - це те ж саме воєнний стан. Просто воно дає більше повноважень. Він же прямо сказав главам регіонів створювати штаби і так далі. Ось порахують вони, що потрібно ввести комендантську годину і введуть. Тому насправді це - спосіб зробити не страшним страшне", - сказав Фейгін.

Він також зазначив, що жовтий рівень загрози означає, що будуть оглядати, будуть блокпости, зайві виклики, спроба працювати з населенням по частині потенційної мобілізації в цих областях.

"Буде все те ж саме. Але там, де йдуть бойові дії і рвуться снаряди, все буде по-іншому і жорсткіше. А в цих регіонах буде більш м'яка версія", - зазначив він.

Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих територіях України

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 19 жовтня, оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України. Його "ввели" з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк після цього заявив, що рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, однак це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення. Він вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

У МЗС України заявили, що Росія оголосила "воєнний стан" на окупованих українських територіях, щоб придушити там опір українців. У відомстві зазначили, що країна-агресор РФ запустила новий етап терору на тимчасово захоплених територіях України.

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