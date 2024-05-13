Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

Російський диктатор робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.

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Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін звільнив Шойгу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот відео

Російський диктатор Володимир Путін змінив главу Міноборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова для того, щоб посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку, господар Кремля робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.

Експерти ISW зазначають: майже десятирічне перебування Бєлоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різноманітними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", - ідеться у звіті.

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Експерти додають, що заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській сфері безпеки замість того, щоб просто звільнити їх.

ISW зазначає: раніше Путін так само відсував своїх генералів-невдах, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою та обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді даючи їм змогу "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Крім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Путін звільнив Шойгу і Патрушева - останні новини

12 травня кремлівський диктатор Володимир Путін провів перестановки в силовому блоці та відомствах, які за Конституцією залишаються прерогативою президента. Тепер їх має затвердити Держдума.

Зокрема, Сергій Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони РФ, стане секретарем Ради безпеки. Його місце в МО РФ займе Андрій Білоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Микола Патрушев залишив посаду секретаря Радбезу РФ. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Патрушева звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. Про нову посаду буде відомо незабаром.

Хто такий Андрій Бєлоусов Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. Із 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу - що передувало:

Наприкінці квітня був заарештований заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. Йому інкримінують отримання хабара в особливо великому розмірі. У рамках кримінальної справи йому може загрожувати до 15 років в'язниці. Українські ЗМІ вважають, що Іванова заарештували після спецоперації ГУР Міноборони України.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що Шойгу відправлять у відставку. На його думку, арешт Іванова - привід "розправитися" із Шойгу.

У перших числах травня в публічну сферу потрапив сценарій, згідно з яким замість Шойгу може бути призначений Дюмін - губернатор Тульської області, "охоронець Путіна". Такі відомості тиражувалися каналами, які гостро критикували Шойгу.

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