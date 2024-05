Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

Російський диктатор Володимир Путін змінив главу Міноборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова для того, щоб посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку, господар Кремля робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.

Експерти ISW зазначають: майже десятирічне перебування Бєлоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різноманітними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", - ідеться у звіті.

Експерти додають, що заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській сфері безпеки замість того, щоб просто звільнити їх.

ISW зазначає: раніше Путін так само відсував своїх генералів-невдах, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою та обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді даючи їм змогу "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Крім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.