УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

Анна Ярославська
13 травня 2024, 07:27
1248
Російський диктатор робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.
Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін звільнив Шойгу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот відео

Російський диктатор Володимир Путін змінив главу Міноборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова для того, щоб посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку, господар Кремля робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.

Експерти ISW зазначають: майже десятирічне перебування Бєлоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різноманітними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", - ідеться у звіті.

відео дня

Експерти додають, що заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській сфері безпеки замість того, щоб просто звільнити їх.

ISW зазначає: раніше Путін так само відсував своїх генералів-невдах, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою та обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді даючи їм змогу "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Крім звільнення Патрушева, Путін в основному перепризначив керівників основних російських служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Путін звільнив Шойгу і Патрушева - останні новини

12 травня кремлівський диктатор Володимир Путін провів перестановки в силовому блоці та відомствах, які за Конституцією залишаються прерогативою президента. Тепер їх має затвердити Держдума.

Зокрема, Сергій Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони РФ, стане секретарем Ради безпеки. Його місце в МО РФ займе Андрій Білоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Микола Патрушев залишив посаду секретаря Радбезу РФ. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Патрушева звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. Про нову посаду буде відомо незабаром.

Хто такий Андрій Бєлоусов

Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. Із 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу - що передувало:

Наприкінці квітня був заарештований заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. Йому інкримінують отримання хабара в особливо великому розмірі. У рамках кримінальної справи йому може загрожувати до 15 років в'язниці. Українські ЗМІ вважають, що Іванова заарештували після спецоперації ГУР Міноборони України.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що Шойгу відправлять у відставку. На його думку, арешт Іванова - привід "розправитися" із Шойгу.

У перших числах травня в публічну сферу потрапив сценарій, згідно з яким замість Шойгу може бути призначений Дюмін - губернатор Тульської області, "охоронець Путіна". Такі відомості тиражувалися каналами, які гостро критикували Шойгу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін Сергій Шойгу війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Мирні переговори з РФ: у США сказали, на яку угоду зараз пішов би Путін

Мирні переговори з РФ: у США сказали, на яку угоду зараз пішов би Путін

08:32 Україна
Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

07:27 Світ
Окупанти наближаються до Вовчанська: РФ захопила ще кілька сіл, має тактичний успіх

Окупанти наближаються до Вовчанська: РФ захопила ще кілька сіл, має тактичний успіх

06:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління 248041

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління

Гороскоп на сьогодні 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача 28145

Гороскоп на сьогодні 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок 24423

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї 18693

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї

Останні новини

08:45

Навіщо Путін підірвав багатоповерхівку в Бєлгороді?

08:32

Мирні переговори з РФ: у США сказали, на яку угоду зараз пішов би Путін

08:23

Гороскоп на завтра 14 травня: Левам - ризик на роботі, Козерогам - бентежні речі

08:09

Мовчунка Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина - деталі

07:27

Путін звільнив Шойгу: аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникПутін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр Сотник
06:44

Окупанти наближаються до Вовчанська: РФ захопила ще кілька сіл, має тактичний успіх

06:35

Ультраяструби Патрушев і Чемезов дісталися урядуПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 11 секунд знайти сніговика

05:05

Які трави посилять ріст волосся: фахівець розкрив вражаючий метод

Реклама
03:30

Яка помилка під час поливу рослин може їх вбити: мало хто про це здогадується

02:30

Загроза напівоточення Харкова: експерт назвав головну мету наступу РФ

01:30

Найкращі з найгірших: хто отримав найменшу кількість балів на Євробаченні-2024Відео

00:01

Коли закінчаться бойові дії в Україні: астролог назвала рік і дала важливий прогнозВідео

12 травня, неділя
23:42

"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

22:57

Дантес розповів про "зраду" мами: "За що вона так зі мною?"

22:19

Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

22:07

Популярний український тік-токер уперше стане батьком

21:41

Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

21:40

Примат тваринного над людським: рецензія на фільм "Королівство планети мавп"

21:30

РФ може оточити Харків: майор про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

Реклама
21:00

Що відбувається на Харківщині: генерал ЗСУ зробив заяву про ситуацію біля кордону

20:34

Нещастя обрушиться на всю сім'ю: що не можна робити 13 травня

20:20

Україна виграє війну: у США зробили гучну заяву і назвали умову

19:47

Аlyona Аlyona & Jerry Heil висловилися про своє 3 місце на Євробаченні-2024Відео

19:31

"Сіра зона" стала полем бою: Зеленський назвав мету РФ у Харківській області

19:31

Погода буде холодною та дощовою: синоптик назвала дату довгоочікуваного потепління

19:15

"Я добре їх знаю": Трамп хвалькувато пообіцяв закінчити "жахливу" війну в Україні

19:09

Як США (не)допомагають Ізраїлю, і чому Україні пощастило трохи більшеПогляд

19:02

Наступ РФ у Харківській області: у США зробили прогноз про східний фронт

18:56

Нідерланди назвали причину відсторонення Joost Klein від фіналу Євробачення-2024

18:44

Наближається найважчий період, найближчі тижні будуть похмурими - NYT про бої під Харковом

18:19

Бригада ЗСУ загнала росіян у "капкан": розкрито деталі боїв на сході

17:45

Хто з вʼязнів зможе воювати у ЗСУ: розʼяснення Міноборони

17:39

Ситуація на півночі Харківщини: тривають бої в районі 6 сіл, вводяться резерви - ЗСУ

17:21

"Стирати Харків артою": тривожний прогноз щодо наступу РФ на півночі

16:30

Довгострокова мета - оточити Харків: експерт пояснив наступ військ РФ

16:20

Росія знову підняла бойову авіацію: у кількох містах - вибухи

16:17

Євробачення-2024: фінал конкурсу "розтоптав" усі переможні прогнози букмекерів

16:12

ЗСУ перейшли до контрударів: підполковник назвав "гарячі" точки на Харківщині

16:11

"Фальшивий наступ": аналітики розкрили "обман" Росії та загрози для армії України

Реклама
15:33

Чоловік знайшов дивовижну знахідку під люком: підземний тунель із бункерами

15:30

Поле бою на Харківщині розширюється: в ОВА - про ситуацію в області

15:29

Що було відомо про плани Путіна в Харківській області: у ГУР розкрили деталі

14:34

Щоб захистити Україну: в одній з країн НАТО запропонували несподіване рішення

14:13

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління

13:50

Євробачення-2024: про що пісня The Code переможця Nemo - переклад текстуВідео

13:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: кому буде "туго" з грошима

13:31

РФ готує потужні гібридні атаки на європейські столиці: у розвідці попередили

12:39

У Бєлгороді після вибуху зсередини "склався" підʼїзд 10-поверхового будинку з росіянамиВідео

12:35

"Жорсткі оборонні бої": Сирський заявив про загострення ситуації на фронті

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти