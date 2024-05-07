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Путін готує відставку Шойгу: дипломат розповів, хто замінить міністра оборони РФ

Юрій Берендій
7 травня 2024, 15:40оновлено 7 травня, 16:40
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Колишній міністр закордонних справ Огризко зазначає, що арешт заступника міністра оборони РФ може свідчити про намір відправити Шойгу у відставку.
Путін готує відставку Шойгу: дипломат розповів, хто замінить міністра оборони РФ
Дипломат розповів, ким Путін може замінити Шойгу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Нещодавно в Росії затримали одного із заступників Шойгу за підозрою в хабарництві. У зв'язку з так званим перепризначенням Путіна потрібно буде призначати й уряд, це дуже зручний спосіб позбутися тих, хто через ті чи інші причини Кремль вже не влаштовує. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Люди в погонах говорили Путіну про "Київ за три дні, а Україну - за три тижні", тож зараз у нього буде гарна можливість позбутися тих, хто йому відверто брехав", - вказує дипломат.

Огризко підкреслює, що війна показала, наскільки корумпована і непідготовлена російська армія (незважаючи на раніше висловлювану думку про її друге місце у світі). Це свідчить про повний безлад і розбрат у самій РФ, що може спонукати Кремль до зміни керівників пених напрямків.

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"Думаю, це буде не перший випадок, але в контексті майбутніх змін в уряді РФ такі історії дають підстави для реакції. Мовляв, ми ж не можемо терпіти, що в російській армії крадуть мільярдами", - додає Огризко.

Крім того він вказує на те, що така доля може чекати й очільника російського Міноборони Сергія Шойгу.

"Тому що спалюючи заступників Шойгу, Путін дає розуміння суспільству, що там усе погано, і самого Шойгу треба замінити. І затримання його заступника - привід розібратися з міністром оборони", - робить висновок експерт.

Однак, за його словами, російському суспільству абсолютно байдуже, ким його замінять.

"Хоч барана з рогами замість нього поставлять, скажуть, що він міністр оборони, і росіяни будуть цьому радіти, тому що довіряють усьому, що робить Путін. У Росії немає громадянського суспільства, і тому Путіну нема чого боятися, як це відбувається в демократичних країнах. Тому Путін може робити все, що він хоче, і це буде сприйнято. Тим більше, що пропагандистський апарат працює на всі 100 відсотків", - резюмував він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Арешт заступника Шойгу - новий уряд в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Морозов вважає, що після інавгурації Володимира Путіна може бути оголошено новий склад уряду Російської Федерації. Також він зазначає, що російський лідер може прийняти рішення про відставку очільника Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу.

За даними Слідчого комітету Росії, 23 квітня затримали заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря. Однак згідно з інформацією видання Nexta, справжня причина арешту Іванова - державна зрада.

Заступник очільника Міністерства оборони РФ Тимур Іванов перебуває в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна через активні заходи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Раніше, у березні 2024 року сили Головного управління розвідки МО України здійснили спецоперацію, що дозволила отримати доступ до значного обсягу конфіденційної інформації та службових документів Тимура Іванова.

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