УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Путін постарається завдати максимальної шкоди": Сотник назвав цілі ядерних ударів РФ

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 18:30
193
Щойно Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, на Заході вже про це знатимуть, розповів письменник Олександр Сотник.
'Путін постарається завдати максимальної шкоди': Сотник назвав цілі ядерних ударів РФ
Росія може вдарити ядерною зброєю по Україні та Європі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Росія може показово вдарити тактичною ядреною зброєю на кількох напрямках. Цілями ядерних ударів росіян може стати як Європа, так і Україна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Удари будуть одразу за кількома напрямками, включно з Європою. Удари можуть бути завдані по Києву, по центрах ухвалення рішень, а також по Одесі, Харкову. Вони можуть бути завдані по тих областях, через які проходять озброєння на фронт, тобто по логістичних вузлах", - сказав публіцист.

За його словами, Росія може атакувати ядерною зброєю Польщу. Також вдарити можуть по аеродромах у Румунії, де базуються літаки F-16.

"Путін прекрасно розуміє, що у нього буде тільки один залп, одна можливість. Тому він постарається завдати максимальної шкоди. Однак, щойно цей наказ буде віддано, на Заході вже про це знатимуть. Путін буде тільки готуватися віддати цей наказ, а на Заході вже знатимуть. І може бути завдано превентивного удару по цьому, вибачте, засранцю", - наголосив Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні погрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про наміри провести "найближчим часом" навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Ці навчання мають бути відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози" з боку західних офіційних осіб на адресу РФ.

'Путін постарається завдати максимальної шкоди': Сотник назвав цілі ядерних ударів РФ
Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Речник ГУР Андрій Юсов сказав, що російський ядерний шантаж — це усталена практика і наразі немає жодних ознак суттєвих змін. Представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Росія погрожує проведенням ядерних навчань, але це просто приклад безвідповідальної риторики Кремля. США не спостерігають змін у "стратегічній силовій позиції" Росії.

Як повідомляв Главред, разом із Росією провести ядерні навчання вирішила і союзниця країни-агресорки - Білорусь. За словами міністра оборони Республіки Білорусь Віктора Хреніна, ці навчання передбачають відпрацювання дій з подачі боєприпасів на засоби доставки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ядерна зброя ядерний удар війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

18:51 Україна
Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

18:16 Політика
"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

17:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога 9314

РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами 8832

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишами

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88 4862

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

Забутий салат з СРСР, який був у кожному домі: рецепт із секретом 3661

Забутий салат з СРСР, який був у кожному домі: рецепт із секретом

Останні новини

18:59

Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

18:51

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

18:33

Привітання з Днем матері - чарівні картинки і теплі слова

18:30

"Путін постарається завдати максимальної шкоди": Сотник назвав цілі ядерних ударів РФВідео

18:16

Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
17:57

"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

17:28

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

17:25

Помер легендарний український спортивний журналіст та коментатор

17:05

Лілія Ребрик уперше показала обличчя молодшої доньки

Реклама
16:57

У Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині

16:31

"Сюрпризів ворог не приніс": в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині

15:59

Антипасха 2024: що не можна робити 12 травня, щоб не розгнівати померлих

15:57

Дрони ГУР підірвали НПЗ у Волгограді: джерело розкрило деталі спецоперації

15:39

"Петеушник молодець": путініст Ємельяненко отримав на горіхи за висловлювання про Олімпіаду

15:07

Не в вересні 1939 року: Галімов розкрив справжню дату початку 2 Світової для УкраїниВідео

15:00

Одягнена ганебно: Канделакі знову висміяли за відсутність смаку

14:56

"Не виключаю відправлення військових": Макрон зробив гучну заяву про допомогу Україні

14:31

Що садити з помідорами для щедрого врожаю: список хороших і небезпечних сусідів

14:29

Євробачення-2024 фінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

14:02

Проросійського учасника "Євробачення" зняли з фіналу: що сталося

Реклама
13:58

Наступ РФ на Харківщині зупинився: в ЗСУ розповіли про хід боїв

13:58

Кіркоров присоромив сина Орбакайте

13:51

З авіацією та артилерією: РФ штурмує Харківщину з новою тактикою – Бутусов

13:35

Зібров показав милі фото з донькою, зятем та Іриною Білик

13:02

Найефективніший спосіб боротьби: як швидко вивести капустянку з городуВідео

12:50

Літаки РФ скидають бомби по своїй території: в розвідці Британії назвали причини

12:42

Теракт у Києві на 9 травня: СБУ затримала завербованих РФ виконавців

12:35

Пастка для вовни в пральній машині: ці хитрі трюки допоможуть багатьом господиням

11:48

Штурм РФ на Харківщині: у ЗСУ назвали головну мету прориву росіян

11:40

Скандал на Євробаченні: одного з проросійських учасників хочуть дискваліфікувати

11:30

Росіяни відновили наступ на Харківщині: які населені пункти під загрозою - ЗМІ

11:01

Супутники Starlink перевантажені через магнітну бурю: Маск "розрюмсався" в Мережі

10:55

Будуть як нові: як відновити розбиті тіні, пудру або хайлайтерВідео

10:46

Не 50 тисяч: експерт назвав чисельність військ РФ, що наступають на Харківщині

10:28

Дружина Брюса Вілліса розповіла, як їй живеться з тяжкохворим чоловіком

10:08

Втечуть з будинку самі: експерт назвала найкращий метод боротьби із мишамиВідео

09:54

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

09:45

Тарифи на газ 2024: чи будуть задирати ціни для українців влітку

09:25

Гороскоп на завтра 12 травня: Ракам - неймовірна можливість, Водоліям - здійснення бажаного

09:22

Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

Реклама
09:08

Розкрито секрет шикарного врожаю: що посадити поруч з огіркамиВідео

09:00

Наступ Росії на Харківщині: чого насправді хоче досягти Путін

08:52

Військовий експерт пояснив, що стоїть за словами Макрона про відправлення військ в Україну

08:46

Чи буде наступ на Харків?Погляд

08:35

Церковне свято 12 травня: що категорично заборонено робити на Антипасху

08:29

Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

07:56

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

06:34

РФ потрібен плацдарм для наступу на Харків: що вони робитимуть - прогноз

06:06

Ми продовжуємо жити так, ніби нам нема куди поспішатиПогляд

05:45

Це дуже небезпечний шторм: в Україну увірвалася найсильніша 9-бальна магнітна буря

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти