'Путін постарається завдати максимальної шкоди': Сотник назвав цілі ядерних ударів РФ

Щойно Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, на Заході вже про це знатимуть, розповів письменник Олександр Сотник.

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Росія може вдарити ядерною зброєю по Україні та Європі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Росія може показово вдарити тактичною ядреною зброєю на кількох напрямках. Цілями ядерних ударів росіян може стати як Європа, так і Україна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Удари будуть одразу за кількома напрямками, включно з Європою. Удари можуть бути завдані по Києву, по центрах ухвалення рішень, а також по Одесі, Харкову. Вони можуть бути завдані по тих областях, через які проходять озброєння на фронт, тобто по логістичних вузлах", - сказав публіцист.

За його словами, Росія може атакувати ядерною зброєю Польщу. Також вдарити можуть по аеродромах у Румунії, де базуються літаки F-16.

"Путін прекрасно розуміє, що у нього буде тільки один залп, одна можливість. Тому він постарається завдати максимальної шкоди. Однак, щойно цей наказ буде віддано, на Заході вже про це знатимуть. Путін буде тільки готуватися віддати цей наказ, а на Заході вже знатимуть. І може бути завдано превентивного удару по цьому, вибачте, засранцю", - наголосив Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні погрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про наміри провести "найближчим часом" навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Ці навчання мають бути відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози" з боку західних офіційних осіб на адресу РФ.

Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Речник ГУР Андрій Юсов сказав, що російський ядерний шантаж — це усталена практика і наразі немає жодних ознак суттєвих змін. Представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Росія погрожує проведенням ядерних навчань, але це просто приклад безвідповідальної риторики Кремля. США не спостерігають змін у "стратегічній силовій позиції" Росії.

Як повідомляв Главред, разом із Росією провести ядерні навчання вирішила і союзниця країни-агресорки - Білорусь. За словами міністра оборони Республіки Білорусь Віктора Хреніна, ці навчання передбачають відпрацювання дій з подачі боєприпасів на засоби доставки.

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