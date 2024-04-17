Путін посилює тиск: Байден заявив про "перелом" і закликав терміново допомогти Україні

Настав момент істини - Україні та Ізраїлю потрібно допомогти захиститися від супротивників, які мають намір їх знищити, сказав президент Джо Байден.

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Путін отримає відповідь, якщо нападе на НАТО - Байден / Колаж Главред, фото скріншот із відео, Офіс президента

Конгрес США має швидко ухвалити законопроєкти, спрямовані на військову допомогу Україні та Ізраїлю. Іран атакував ізраїльську державу, а агресор Росія посилила удари по Україні. Володимир Путін посилив тиск, йому надають підтримку Китай, Іран і Північна Корея. Про це заявив американський президент Джо Байден.

У статті для The Wall Street Journal, яка була опублікована в середу, 17 квітня, він сказав, що настав "момент істини".

"Зараз не час відмовлятися від наших друзів. Палата представників має ухвалити термінове законодавство з національної безпеки для України та Ізраїлю. Хоча обидві країни здатні захистити свій власний суверенітет, вони залежать від американської допомоги, включно зі зброєю. І зараз настав переломний момент", - вважає Байден. відео дня

За його словами, Путін посилив тиск на Україну, оскільки йому допомагають три союзні РФ країни - Китай, Іран і КНДР.

"Китай постачає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, критично важливе для оборонного виробництва. Іран відправляє сотні безпілотників, Північна Корея постачає артилерію і балістичні ракети. Україна, якій бракує боєприпасів, втрачає відвойовані території", - зазначив Байден.

Глава Білого дому також акцентував увагу на тому, що противники України та Ізраїлю "прагнуть їх знищити".

"Путін хоче підпорядкувати собі народ України та поглинути його націю в нову російську імперію. Уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль, стерши з карти єдину у світі єврейську державу. Америка не повинна миритися ані з тим, ані з іншим результатом - не лише тому, що ми захищаємо наших друзів, а й тому, що на кону стоїть наша безпека", - уточнив американський президент.

Путін отримає відповідь, якщо нападе на НАТО

Американський президент також сказав, що якщо РФ переможе, то окупанти дуже близько підійдуть до союзників США щодо НАТО. У разі військового вторгнення американці прийдуть їм на допомогу.

"Напад на одного - напад на всіх" означає, що, якщо Путін вторгнеться до країни-союзниці з НАТО, ми прийдемо їй на допомогу - так само, як наші союзники з НАТО прийшли до нас після терактів 11 вересня. Ми повинні надати підтримку Україні зараз, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників з НАТО і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі", - попередив Байден.

Допомога Україні - інвестиція в США

Крім того, він нагадав, що військова підтримка України - це гроші в американську військову промисловість.

"Ми відправимо військове обладнання з наших власних запасів, а потім використовуємо гроші, дозволені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи їх у американських постачальників. Сюди входять ракети Patriot, зроблені в Аризоні, ракети Javelin, зроблені в Алабамі, і артилерійські снаряди, зроблені в Пенсільванії, Огайо і Техасі. Ми інвестуємо в промислову базу Америки, купуватимемо американські товари, вироблені американськими робітниками, підтримуватимемо робочі місця майже в 40 штатах і зміцнюватимемо нашу власну національну безпеку. Ми допоможемо нашим друзям і водночас допоможемо собі", - запевнив Байден.

Він закликав Конгрес підтримати допомогу Україні.

"Путін невпинно намагається зламати волю українського народу. Йому це не вдалося. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, що вимагають лідерства і мужності. Це один із них", - наголосив Джо Байден.

У США готуються голосувати за військову допомогу Україні - головні новини:

Президент Володимир Зеленський попередив США: Україна програє війну, якщо Конгрес не проголосує за фінансування військової підтримки. Білий дім не може виділити пакети допомоги, оскільки американські законодавці не затвердили бюджет для їх оплати.

У Конгресі США оголосили про голосування за допомогу Україні - зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що 17 квітня буде винесено на обговорення, зокрема, законопроект про підтримку України, а 20 квітня законодавці його проголосують. Допомога Києву буде надана в кредит.

У США опублікували законопроект про допомогу Україні, з якого випливає, що військова допомога Києву буде профінансована на 61 мільярд доларів. Йдеться про кредит, який може оплачуватися і замороженими коштами Росії. Половину боргу президент США може списати.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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