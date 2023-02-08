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"Путін тягне час, щоб виснажити Україну": він планує бомбами добитися переговорів – розвідка Естонії

8 лютого 2023, 13:43
РФ навряд чи досягне "якісного стрибка" у здатності вести війну, але Путін попри всі невдачі все одно не зупиниться.
Владимир Путин, бомба
Диктатор РФ планує бомбами добитися переговорів з Україною, зазначає розвідка Естонії/ скрін, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін тягне час у війні проти України, адже думає, що той на його боці. Він розраховує на те, що країні-агресорці РФ вистачить ресурсів для підживлення своєї військової машини. При цьому диктатор сподівається, що Україна і Захід виснажаться раніше за Росію.

Про це йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії, пише Bloomberg. В естонській розвідці зазначають, що Росія навряд чи досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну. Проте Путін, незважаючи на усі невдачі в перший рік війни, все одно не зупиниться і далі вестиме бойові дії.

"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше за Росію", – зазначається у повідомленні.

Крім цього, Путін вважає, що зможе змусити Україну сісти за стіл переговорів, якщо бомбитиме українські території.

У звіті зазначається, що Росія була захоплена зненацька тим, як мужньо Україна обороняється, а також масштабом санкцій з боку США і ЄС. Проте диктатор РФ Путін не збирається йти на поступки.

У той же час російська еліта все більше стурбована тим, що "Путін збожеволів". Проте більшість з них не мають такої сміливості, щоб зробити реальні кроки до змін.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Росія особливо відноситься до різного "символізму", тому окупанти можуть розпочати будь-які наступи до 24 лютого. Сили оборони України готові до відбиття ворожих атак. У напрямку Харкова росіяни наразі не сформували ударних угруповань, проте появи таких груп виключати не можна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

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