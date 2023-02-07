Путін готує "божевільні речі" на 24 лютого: РФ поставила на карту все – експерт

Окупанти у річницю вторгнення можуть вдарити ракетами по українських мостах. Але це ще не все, що може готувати глава Кремля.

Путін може готувати "божевільні речі" на 24 лютого, вважає експерт Петро Черник/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Серед небезпечних "сюрпризів", які може готувати країна-агресорка Росія на 24 лютого, зокрема, ракетні удари по українських мостах. Окупанти можуть завдати таких ударів, щоб відірвати Лівобережжя від Правобережжя і залишити фронт без постачання озброєння від Заходу. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник "24 каналу".

Проте експерт зазначає, що в України зріс рівень протиповітряної оборони, тому ми зможемо збити ледь не усі російські ракети.

"Ми зіб'ємо близько 90% їхніх ракет, а ще в них серйозні проблеми з прицілюванням, це не HIMARS на Херсонщині. Усі дуже добре пам'ятають ті фото – це просто філігранна робота. Розуміємо, наскільки в них усе важко в частині радіолокаційного наведення, а через супутник ще важче, бо система складна, хоч її і не можна відкидати, бо час від часу все ж "Шахеди" долітають до своїх цілей", – каже Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Але країна-агресорка може використати проти України гіперзвукові ракети "Кинджали". А цей тип ракет наша ППО не може збити.

Черник наголосив, що не можна применшувати божевілля Росії, адже у країни-агресорки на карту поставлене все. В окупантів немає шляху назад.

Щодо загрози з Білорусі, експерт зазначає, що в РФ на цьому напрямку недостатньо підготовленого особового складу і військової техніки. Є лише багато піхоти, але якщо її кинути у бій з поганим озброєнням, то це не переламає хід війни.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

У той же час глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що окупанти можуть піти в наступ на Луганщині у будь-який день після 15 лютого. Вони продовжують стягувати свої сили на цей напрямок. Ворог завершує двомісячні навчання мобілізованих – знадобиться 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і створити резерв для нової наступальної операції.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Росія особливо відноситься до різного "символізму", тому окупанти можуть розпочати будь-які наступи до 24 лютого. Сили оборони України готові до відбиття ворожих атак. У напрямку Харкова росіяни наразі не сформували ударних угруповань, проте появи таких груп виключати не можна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

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