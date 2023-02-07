"Зберігаємо увагу на тому, що готують окупанти": Зеленський висловився про загрозу нового наступу РФ

Глава держави провів низку нарад з військовими та керівником розвідки. Україна готується активно протистояти новим атакам ворога.

Зеленський наголосив, що Україна зберігає максимальну увагу на тому, що готують окупанти/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Президент Володимир Зеленський провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Про це глава держави заявив під час вечірнього відеозвернення 7 лютого. Він наголошує, що зараз найгарячіша ситуація на сході України. На півдні не так гаряче, проте цей напрямок має не менше стратегічне значення.

"Традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках", – зазначає український президент.

Він наголосив, що влада і військові працюють над зміцненням України по всьому периметру.

"Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру", – сказав глава держави.

Він подякував усім військовим, які захищають Україну на фронті. Президент відзначив бійців на найскладніших на цей час напрямках.

"Прикордонників, які воюють на Донбасі. За щоденну хоробрість і стійкість у боях. За результати. Луганський та Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!", – сказав Зеленський.

Також він подякував захисникам, які стоять на сторожі безпеки України на півночі. Глава держави наголосив, що кожен напрямок має значення. Він додав, що зараз опрацьовуються усі можливі сценарії, і захист держави продовжується.

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Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

У той же час глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що окупанти можуть піти в наступ на Луганщині у будь-який день після 15 лютого. Вони продовжують стягувати свої сили на цей напрямок. Ворог завершує двомісячні навчання мобілізованих – знадобиться 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і створити резерв для нової наступальної операції.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Росія особливо відноситься до різного "символізму", тому окупанти можуть розпочати будь-які наступи до 24 лютого. Сили оборони України готові до відбиття ворожих атак. У напрямку Харкова росіяни наразі не сформували ударних угруповань, проте появи таких груп виключати не можна.

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