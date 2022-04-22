Південні Курили - територія Японії: Токіо вперше за 19 років заявив про окупацію Росії над островами

Японія вважає Південні Курили своїми Північними територіями, які знаходяться під окупацією Росії / УНІАН

Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курильські острови незаконно окупованими Росією островами. У Токіо вважають ці території "невід'ємною частиною" японської держави. Подібного офіційного трактування не було з 2011 року. Каталізатором ситуації стала війна Росії проти України, яку держава жорстко засудила.

Як повідомляє NHK, Японія вперше за 19 років визнала Південні Курили окупованими Росією територіями. У Міністерстві закордонних справ назвали острови (японці їх вважають своїми північними територіями, - ред.) "невід'ємною частиною" своєї держави. Подібне трактування не використовувалося зовнішньополітичним відомством з 2011 року.

читайте такожЗастосування Росією ядерної зброї - все більш реальна ймовірність - Японія"Північні території - це Острови, над якими у Японії суверенітет, вони є невід'ємною частиною Японії, проте наразі незаконно окуповані Росією", - зазначили в МЗС.

Також у Токіо відзначили, що військове вторгнення РФ в Україну є "неподобством, яке підриває основи міжнародного порядку не тільки у Європі, але й у Азії".

Як вважають дипломати, в ситуації, що склалася, перемовини Японії та Росії щодо Південних Курил стали невизначеними.

У МЗС Японії підкреслили, що держава очолить заходи світової спільноти, спрямовані на недопущення спроб однієї держави силою змінити сформований порядок. Токіо співпрацюватиме з країнами, для яких демократія є ключовою цінністю.

Позиція Японії щодо Південних Курил після нападу Росії на Україну

У МЗС Японії засудили військове вторгнення РФ в Україну і сказали, що подібні дії суперечать міжнародному правовому порядку. Також у Токіо заявили про окупації Москвою Південних Курил. Японська держава підтримала і санкції проти російської держави.

У Росії зробили заяву про те, що Москва більше не має наміру обговорювати з Токіо мирний договір про приналежність Південних Курил. Причиною тому є підтримка японцями санкцій проти РФ. Крім того, російська сторона припинила дії договорів, які передбачали безвізові поїздки японців на острови і відвідування територій їх колишніми жителями. Угоди про спільну роботу з налагодження господарювання розірвані.

Японські ЗМІ ще наприкінці березня повідомляли, що Токіо збирався поміняти статус південних Курильських островів у своїх документах. Відтепер вони називатимуться "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією". До 2012 року японці називали острови своїми "споконвічними землями". Пізніше формулювання вирішили поміняти, щоб здійснити спробу домовитися з Росією.