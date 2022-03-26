Застосування Росією ядерної зброї - все більш реальна ймовірність - Японія

У Японії вважають, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною / УНІАН

Росія може застосувати ядерну зброю - перспектива такого рішення Москви "стає все більш реальною". Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Як повідомляє Reuters, під час візиту американського посла Рама Емануеля до Хіросіми, першого міста, яке зазнало ядерної атаки, він сказав про те, що перспектива застосування Японією ядерної зброї поступово стає все більш можливою.

За його словами, поїздка Емануеля до Хіросіми і досвід дипломата в спостереженні за ядерною реальністю може стати сильним сигналом світу.

"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля у Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародному співтовариству", - вважає Кісіда.

Також він підкреслив, що війна Росії проти України продемонструвала складнощі створення світу без ядерної зброї.

Агентство нагадало, що Путін 24 лютого заявив, що ті країни, які перешкоджатимуть РФ, змушені будуть зіткнутися з "такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії". Деякі лідери сприйняли такі слова як загрозу застосування Росією ядерної зброї.

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль припускає застосування ядерної зброї у разі загрози існуванню Росії.