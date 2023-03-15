"Путін сказав: "Я піду і тебе не буде": Кадиров грає у подвійну гру і готується до облоги Чечні – генерал

Глава Чечні зараз підлизується до диктатора РФ, тому що залежить від нього. Але він може дуже швидко перетворитися з симпатика Путіна на його противника.

Кадиров грає у подвійну гру і може перетворитися із симпатика Путіна на його противника, вважає Маломуж/ скрін, сайт Кремля

Лідер Чечні Рамзан Кадиров залежить від російського диктатора Володимира Путіна як у військовому та безпековому плані, так і в фінансовому. Без коштів Кремля йому буде важко тримати ситуацію у регіоні під контролем, тому він намагається завоювати та утримати прихильність диктатора РФ.

Крім цього, Кадиров уже зрозумів, що його життя сьогодні залежить від Путіна, адже по всьому світі є багато тих, хто хотів би його смерті. Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Кадиров залежить від Путіна, у першу чергу, у військовому плані та з точки зору безпеки та стабільності у регіоні. Крім того, Кадиров щорічно отримує додаткові ресурси, величезні кошти для Чечні, за допомогою яких може тримати ситуацію у республіці під контролем. Тобто не лише для того, щоб використовувати їх на власні потреби, а й для застосування репресивних механізмів контрольованих Кадировим структур – 45 тисяч бойовиків, власних спецслужб", – зазначив Маломуж.

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Ці кошти потрібні Кадирову також для того, щоб контролювати соціальну сферу, адже у разі втрати цього контролю буде більш активно розвиватися опозиція, каже генерал армії України.

Через ці причини глава Чечні намагається завоювати прихильність Путіна і поновити забезпечення Чечні за усіма чинниками.

"До того ж він розуміє, що сьогодні його життя залежить від Путіна. Бо противників у Кадирова багато, не тільки у Росії, але й за кордоном, включаючи чеченську діаспору, яка може ефективно діяти проти нього, аж до його ліквідації", – сказав Маломуж.

У той же час, за словами генерала армії України, Кадиров паралельно і в довгостроковій перспективі грає у свою гру. Після того, як російські окупанти систематично зазнавали поразок на полі бою, він зрозумів, що режим Путіна в РФ може впасти. Але глава Чечні хоче втриматися самому і зберегти свій режим, а можливо навіть оголосити незалежність Ічкерії. Тому в якийсь момент він може перетворитися на противника Путіна.

"Мовляв, його (Кадирова – ред.) намагалися використати в діях проти України, але він відійшов у тінь. А тоді, щоб не потрапити під репресивні дії російської влади або міжнародних структур, замкнеться у Чечні за рахунок накопичених ресурсів та мобілізації збройних формувань та триматиме облогу Чечні, допоки юридично не затвердять її незалежність", – сказав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Такий варіант Кадиров розглядає як крайній. Зараз цей варіант не актуальний, але глава Чечні спокійно до нього готується.

"І Путін, можливо, теж ставив йому свої умови щодо подальшого існування режиму. Скоріше за все, було щось на кшталт: "Я піду, і тебе не буде", – зазначив генерал.

Хвороби Кадирова

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, а коли приїжджає до Чечні, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/7KX1BBQNHEw" title="Кадыров лег под корягу, перестал воевать в тик-токе, но остался при должности - Гудков" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>Вас також може зацікавити: