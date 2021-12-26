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Росія і НАТО обговорять "гарантії безпеки" 12 січня - ЗМІ

26 грудня 2021, 09:49

Столтенберг вирішив організувати засідання Ради Росія-НАТО.

Столтенберг
Росія і НАТО обговорять "гарантії безпеки" 12 січня - ЗМІ / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив провести засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.

Таку інформацію оприлюднило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на неназваного джерела в НАТО.

Про теми наради не повідомлялося. Однак, як свідчать заяви з Росії, очевидно йтиметься про "гарантії безпеки", які практично у формі ультиматуму висунула Росія.

Відзначається, що в цей же день в Брюсселі відбудеться засідання керівників генеральних штабів країн НАТО.

Щодо порядку денного і позиції Кремля джерело агентства сказало тільки таке: "Ми контактуємо з Росією з цього приводу".

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Зауважимо, у п'ятницю, 24 грудня, Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що отримало від НАТО пропозиції з приводу такої наради – на рівні послів.

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проєкт договору Росії і США про гарантії безпеки і угоду щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за цими ініціативам.

У проєктах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу одне на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, що Альянс більше не розширюватиметься.

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