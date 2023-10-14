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Путін може заморозити війну, але Україна і Захід цього не допустять - Столтенберг

Андрій Ганчук
14 жовтня 2023, 14:38 оновлено 14 жовтня, 14:42
Північноатлантичний альянс продовжить підтримувати Україну, тому що це бій і Заходу, сказав генеральний секретар блоку безпеки Єнс Столтенберг.
Столтенберг, Путін
Завжди є ризик, що Путін заморозить війну, але ми цього не допустимо - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін може спробувати заморозити розв'язану проти України війну. Але Київ і країни-союзники докладуть максимум зусиль, щоб такий сценарій не вдався. Війна в Україні - битва і Заходу, підтримка триватиме. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що країни колективного блоку безпеки Заходу працюють над тим, щоб запанував мир. Для цього держави надають Києву військову підтримку.

"Війни за своєю природою не передбачувані, і ніхто не може точно передбачити, як саме ця війна буде розвиватися. Звичайно, ми сподіваємося, що ми зможемо мати справедливий і довготривалий світ так швидко, наскільки це можливо. Ми працюємо, щоб досягти цього. Але найкоротший шлях до миру - це надання військової підтримки Україні", - зазначив Столтенберг і додав, що така підтримка Києва повинна показати Москві її нездатність добитися перемоги на полі бою.

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Путін може спробувати заморозити війну

За словами генсекретаря НАТО, є ризик того, що Путін спробує заморозити війну. Однак Україна і Захід докладуть усіх зусиль, щоб цього не допустити.

"Звичайно, завжди є ризик, що президент Путін це зробить. Ми бачили, що він намагається зробити все, що може перешкодити українцям звільняти свою землю. Ми продовжимо підтримку, ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це, тому що українська битва - це наша битва", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Загроза заморозки війни в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, скільки ще Росія зможе вести війну. На його думку, Кремль здатний воювати максимум до 2026 року. Буданов також додав, що не можна допустити замороженої війни.

Росія не витримає довгої війни, а цивілізований світ повинен дати Україні здобути перемогу над агресором, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Чиновник акцентував увагу на тому, що Росія – не конкурент демократичним країнам у питанні глобального протистояння.

Війна в Україні може затягнутися на роки, є три сценарії розвитку подій, вважає азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде. На думку експерта, щоб не допустити заморозки війни, українській державі слід серйозно посилити свій військово-промисловий комплекс. Інакше наступної весни може загрожувати так званий Мінськ-3.

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