РФ "хоче" оточити Авдіївку і здійснити перелом на полі бою - The Economist

Україна за декілька днів боїв за Авдіївку розтрощила десятки танків і понад 100 бойових машин піхоти російських окупантів, пишуть британські журналісти.

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Війська РФ зазнали значних втрат у боях за Авдіївку - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Битва за Авдіївку Донецької області між силами оборони України та російськими окупаційними військами може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

У матеріалі The Economist йдеться про те, що російські війська 9 жовтня почали свою наступальну операцію. Мета - захоплення міцно укріпленого, але оточеного з трьох сторін ворожими силами РФ міста Авдіївка. Окупанти хочуть оточити ЗСУ в Авдіївці, перехопити ініціативу на полі бою і зробити перелом.

Як Росія атакує Авдіївку

Представник південних військ ЗСУ Олександр Штупун вважає, що окупанти розглядають захоплення Авдіївки як спробу змінити хід бойових дій. Але наразі не можна сказати, чи стане цей напрямок ключовим у наступі загарбників.

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При цьому окупанти підтягнули значні сили для захоплення важливого міста. Йдеться про три батальйони солдатів, танки, БМП та авіацію, яка завдає ударів "керованими бомбами".

Україна вдарила по окупантах

Втім, у перші дні російські загарбники зазнали серйозних втрат. Тільки за дві доби після початку активних боїв вони втратили 15 танків, 33 БМП і декілька артилерійських систем. Далі Україна стала завдавати серйозних втрат противнику - ЗСУ знищили 50 танків і понад 100 БМП.

Такий контрудар армії України інші дії сповільнять російський наступ.

Що відбувається в Авдіївці

Росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів на захоплення Авдіївки, розповів голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Як заявив керівник міста, обстановка залишається складною, але ЗСУ її контролюють.

Москва встановила новий "дедлайн" для взяття Донецької області, вважає Віталій Барабаш. Він припускає, що російські війська хочуть окупувати всю Донеччину до 31 грудня.

Представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів шалені втрати під Авдіївкою. За декілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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