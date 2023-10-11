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Наступ Росії почався: генерал-розвідник розкрив головний задум Путіна

Юрій Берендій
11 жовтня 2023, 10:45
Путін вимагає атакувати по всій лінії фронту. Експерт прокоментував плани противника щодо оточення Авдіївки та прориву на Куп'янському напрямку.
Армия России, Маломуж
Експерт прокоментував плани противника щодо оточення Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

Сили оборони України ведуть ведуть активні наступальні дії на півдні в районах Вербового і Токмака. Водночас російське командування націлилось на взяття в кліщі міста Авдіївка. Про це заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

"Сьогодні питання стоїть про те, що саме наші війська активно проводять наступальну операцію, особливо на півдні в районі Роботиного, Вербового і Токмака. І це реальна перспектива перекриття їхніх комунікацій, насамперед залізничної гілки, яка забезпечує запорізьке угруповання. І це вже критична складова. Ми щодня поступово проводимо рух, підтягуємо резерви і, відповідно, ворог, отримавши інформацію про те, що, можливо, ми зараз направимо новий підрозділ на цей напрямок, що це будуть системні прориви, а далі вже стратегічний напрям, вони підготували за кілька місяців якраз кілька локальних ударів", — сказав він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як зазначає експерт, з боку російських окупантів відбувається спроба оточити Авдіївку і продовжити наступ. За інформацією Маломужа, стратегічним завданням для росіян є відсунути фронт подалі від Донецька, а також відвести можливі сили і резерви від Бахмута.

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"Ось зараз якраз іде основна атака. Вони ніби створили такий кулак, який намагаються зараз концентрувати в системній наступальній операції. Уже всі російські ЗМІ розносять інформацію про те, що вони вже пройшли два кілометри і йдуть далі в наступ. Але і всі наші дані — геолокації і, відповідно, нашої розвідки показують, що такого немає", — сказав генерал.

За його словами, росіяни сконцентрували на цьому напрямку і нових мобілізованих, і нові вогневі засоби, і активно використовують авіацію.

"Але наші війська, наші хлопці стоять там потужно, ворог не просунувся. Точно так само рух у напрямку Мар’їнки — це також додатковий формат відтягування наших можливостей, щоб ми не пробили саме Запорізький напрямок. І тому йде, як би такий комбінований формат: Авдіївка — основний напрямок, Мар’їнка — додатковий", — сказав Маломуж.

Він додав, що також російська армія намагається атакувати на Сватово-Кремінському напрямку.

"Тобто Путін на всіх напрямках вимагає від військ наступальних операцій і недопущення наших просувань не тільки в Запорізькій області, а особливо в Бахмуті", — наголосив Маломуж.

Він констатував, що армія РФ кидає в бій додаткові сили, часто ті, що пройшли тільки початкову підготовку на добре підготовлений укріпрайон Авдіївки.

"У нас у районі Авдіївки якраз хороший укріпрайон. Так, там дуже велика концентрація вогневих засобів, тисячі ударів протягом доби, але ми чітко вже відпрацювали, як іти від цього і, відповідно, відбивати системний наступ ворога", — сказав Маломуж.

Наступ Росії на Донбасі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти перейшли в активний наступ по всьому східному фронту. Про це заявив майор Нацгвардії України, командир бригади "Азов" Богдан Кротевич.

Водночас, війська Росії сповільнили свій наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Наступальні позиції ворога погіршилися через контрнаступ ЗСУ на півдні. Втім, у Харківській та Луганській областях посилилася робота ворожої авіації.

Також, у міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.

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війна в Україні ЗСУ війна на Донбасі
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