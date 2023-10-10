Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

Розвідка Великої Британії стверджує, що в Росії немає планів проводити нову відкриту хвилю мобілізації перед "президентськими виборами" навесні 2024 року.

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Британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони Росії

Президент Росії Володимир Путін ймовірно вирішив відмовитись від ідеї проведення нового етапу мобілізації в Росії до проведення виборів. Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії

Напередодні виборів, як зазначено в повідомленні, Кремль, ймовірно, буде намагатися знизити ризики, пов'язані з непопулярними політичними рішеннями. За даними британської розвідки, дуже малоймовірно, що будь-яка подальша мобілізаційна хвиля в Росії відбудеться до президентських виборів у березні 2024 року.

Президентські вибори в Росії заплановані на 17 березня 2024 року. І, незважаючи на те, що Володимир Путін, президент Росії, ще не оголосив публічно про свої наміри, він, майже напевно, знову буде висувати свою кандидатуру.

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"Існують припущення, що передвиборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року", – йдеться у дописі.

Незважаючи на те, що вибори в Росії піддаються втручанню і контролю зі сторони Кремля, для поточного уряду це залишається єдиною можливістю отримати політичну легітимізацію. Міністерство оборони Великої Британії вбачає, що передвиборча кампанія Путіна буде акцентуватися на ідеї Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від "агресивних зовнішніх ворогів". Цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та Путіна, а також для узгодження влади.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, економіка Росії поступово, хоч і повільно, адаптуватиметься до впливу міжнародних санкцій, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але подальшого її відновленню може завадити мобілізація, яку, є такі дані, планує путінський режим.

В той же час, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив наслідки можливої мобілізації Росії 700 тисяч осіб. Зокрема, він розповів, як цей процес вплине на ситуацію на фронті.

Однак, як повідомив голова розвідки Кирило Буданов, Росія не зупиняла мобілізацію і кожного місяця відправляє на війну проти України до 22 тисяч росіян. Він повідомив, що Москва роздумує над тим, щоб мобілізувати ще 450 тисяч осіб.

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