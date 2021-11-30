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Путін вибухнув ультиматумом Україні по військах Росії біля кордонів і пригрозив "ударом" у відповідь

30 листопада 2021, 16:24

"Червоною лінією" для Росії є, мовляв, створення загроз для безпеки кордонам країни з боку України, сказав Володимир Путін.

Путина
Якщо Україна налагодить відносини з Росією, жодних загроз не буде - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін заявив, що Україні нібито не доведеться побоюватися військового вторгнення РФ у тому випадку, якщо відносини Москви та Києва налагодяться. Червоною лінією для Росії є можлива поява на території української держави ударних комплексів, в результаті чого підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин. На "погрози" російська держава може відповісти вже зараз.

Як повідомляє РИА Новости, глава РФ сказав про те, що про військове вторгнення в Україну йшлося і навесні, проте цього не сталося. Фактично, за його словами, українська держава нібито буде відчувати себе в безпеці у тому випадку, якщо Київ налагодить відносини з Москвою.читайте такожРФ - "друг", а Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти Зеленському та Путіну "помирити" Москву з Києвом

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа у тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то жодних загроз ніхто не відчуватиме", - вважає Путін.

Крім того, він сказав, що якщо на території України з'являться ударні комплекси, то Росія буде готова створювати "відповідні" загрози. Причому російська держава може відповісти вже зараз. Червоною лінією для Москви є, мовляв, небезпека, яка може виходити з України.

"Якщо на території України виникнуть якісь комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7-10 хвилин, а при розміщенні гіперзвукової зброї — 5 хвилин. А нам що робити? Ми тоді повинні будемо створити щось подібне щодо тих, хто нам цим загрожує. А ми можемо це зробити вже зараз. Ми зараз випробували гіперзвукову ракету морського базування зі швидкістю 9 Мах, з початку року вона буде у нас на озброєнні. Підлітний час до тих, хто віддає такі накази, теж буде п'ять хвилин. Створення таких загроз для нас і є червона лінія", - підкреслив Володимир Путін.

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Дивіться відео ТСН - Зеленський пояснив ситуацію з можливим військовим вторгненням Росії в Україну

Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали, в яких йшлося про стягування Росією військ до кордонів України. Причому вони підкріплювали свої аргументи супутниковими знімками пересування російських військових підрозділів.

Український дипломат, посол України у Німеччині Андрій Мельник зробив заяву про те, що у Києві вкрай серйозно стурбовані стягуванням військ РФ до українських кордонів. На його думку, ситуація нагадує 2014 рік, коли після вторгнення російських військових підрозділів були захоплені Крим та Донбас.

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ про визнання Москвою товарів, вироблених під егідою російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР" в окупованому Донбасі. Рішення діятиме до моменту політичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна, мовляв, може отримати гарантії безпеки від Росії у разі реалізації Мінських угод. Відсутність прогресу в домовленостях, як вважає він, підвищує рівень напруженості у Європі.

Крім того, коментуючи пересування військ РФ біля кордонів України Дмитро Пєсков сказав, що такі дії викликані нібито "провокаційними діями" збройних сил Північноатлантичного альянсу. Москва "стурбована" такою "загрозою" і наполягає на зустрічі глави РФ Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом.

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