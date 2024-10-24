Путін вибухнув першою заявою про військових КНДР у Росії

Глава Кремля Володимир Путін не став заперечувати появи військових Північної Кореї в країні-агресорі Росії.

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Путін "виправдався" за появу військ КНДР у Росії / Колаж: Главред, фото: KSNA, скріншот YouTube

Ключові тези Путіна:

РФ і КНДР підписали договір про широке військове співробітництво

Співпраця РФ і КНДР - відповідь Україні та Заходу

РФ і КНДР вирішуватимуть, що робити з північнокорейськими військовими

Керівник РФ Володимир Путін вибухнув виправдувальною тирадою з приводу появи в його країні військових КНДР. Він висунув низку незрозумілих звинувачень на адресу Заходу й України і нервово додав, що питання північнокорейських військових - це, мовляв, справа Москви і Пхеньяна.

Як повідомляє BBC, на підсумковій пресконференції саміту БРІКС Путін уперше прокоментував відправлення військових КНДР до Росії та їхнє потенційне перекидання на війну в Україну.

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Виправдання Путіна

"Що вони тут роблять? Чи не є це серйозною ескалацією конфлікту?" - прямо запитав у Путіна журналіст NBC.

У відповідь Путін почав виправдовуватися і звинуватив Україну в нібито держперевороті 2014 року, а також країни Заходу, які, мовляв, посміли навчати ЗСУ і постачати зброю армії для захисту від військової агресії Росії.

"Якщо є знімки, отже, вони щось відображають... Не дії Росії призвели до ескалації", - сказав президент країни, яка безпричинно напала на Україну у 2014 та 2022 році.

"Це вже наша справа"

Далі Путін нагадав, що днями Держдума РФ ратифікувала угоду Москви і Пхеньяна про "всеосяжне стратегічне партнерство", а договір передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників.

"Там є стаття 4", - сказав Путін, щоправда, не пояснивши, що на Росію-то ніхто і не нападав.

Коротко про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Далі Путін додав, що Москва і Пхеньян, мовляв, самі вирішуватимуть, як діяти надалі. Деталей про відправлення військових КНДР до Росії він не навів.

"Що і як ми будемо робити, це вже наша справа... Подивимося, як розгортатиметься цей процес", - підкреслив Володимир Путін.

Військові КНДР у Росії - свіжі новини по темі:

КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вирушили воювати, зокрема, і 500 північнокорейських офіцерів, серед яких - 3 генерали.

У США заявили про необхідність "військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну. Адміністрація Байдена-Гарріс має чітко дати зрозуміти, що такий крок - перетин американських червоних ліній, зазначив голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер.

Відправлення військ КНДР в Україну може призвести до Третьої світової, написали журналісти The Telegraph. Автори матеріалу припустили, що вслід за цим інші країни можуть відправити свої військові сили в Україну. Наприклад, у Британії та Франції подібний сценарій уже припускали.

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