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Третя світова війна не за горами: ЗМІ озвучили наслідки вступу КНДР у війну

Маріна Фурман
24 жовтня 2024, 19:51
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Війна в Україні може перерости на більш масштабне протистояння через відправку військових КНДР на допомогу РФ.
Войска КНДР, ВСУ
Поява північнокорейських військових на території РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 4 отдельная танковая бригада

Відправка північнокорейських військових на територію РФ може призвести до Третьої світової війни. Про це пише The Telegraph.

ЗМІ нагадало про те, що КНДР попередньо може відправити на допомогу Росії у війні проти України близько 11 тисяч військових. Це, за словами журналіста, "є останнім і найстрашнішим нагадуванням" про те, що війна триває не лише між Росією та Україною.

Тож незабаром інші країни по обидва боки війни можуть наслідувати приклад Північної Кореї, зокрема, Велика Британія та Франція, які раніше вже говорили про таку можливість.

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"Тепер це глобальна війна, потенційно світова війна. Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї й — меншою мірою — Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що союзники України в НАТО розуміють це", — йдеться в матеріалі видання.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Крім того, відправлення військових — це не перша підтримка Росії з боку КНДР. Раніше Північна Корея передала країні-агресору артилерійські боєприпаси, балістичні ракети, протитанкові ракетні комплекси.

Однак, відправляючи військових, Пхеньян допомагає Росії подолати одну з найгостріших проблем — брак людських ресурсів. Журналіст видання зазначив, що після відправлення 11 тисяч солдатів КНДР може продовжити цю практику і надіслати ще більше північнокорейців.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Війська КНДР на території РФ - що відомо

У жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні. Президент України Володимир Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з останніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України.

Також у Пентагоні підтвердили, що війська Північної Кореї вже перебувають у Росії. Міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що США вивчають мету їхнього перебування.

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