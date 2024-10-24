У США заявили про 'військові дії', якщо війська КНДР увійдуть до України

Північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій із ЗСУ.

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Як діятимуть США, якщо війська з КНДР увійдуть до України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, militaryarms.ru

Голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що США повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій", якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні, після появи інформації про перебування тисяч північнокорейських солдатів у Росії.

"Адміністрація Байдена-Гарріс повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів", - сказав Тернер, йдеться у матеріалі The Hill.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Якщо війська Північної Кореї вторгнуться на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї", - додав політик.

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У виданні також йдеться, що повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу у бій, викликали заклики до США скасувати обмеження на використання наданої Україні далекобійної зброї. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон зробити це.

"Я давно оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Гарріс щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території Росії. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з території Росії, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь", - висловився Тернер.

Відправка військ КНДР в Україну - останні новини

Нагадаємо, що у Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну. Мова йде про 12 тисяч військовослужбовців КНДР, які перебувають на території Російської Федерації безпосередньо у військових частинах, де проходять вочевидь допідготовку.

Прогноз щодо залучення військ КНДР для війни в Україні для РФ невтішний. Стало відомо за оцінками російських інструкторів, які почали працювати з північнокорейськими солдатами, останні мають хороші фізичні і моральні якості, однак у них є проблема із сучасними технологіями війни, як от БпЛА.

Олександр Лукашенко висловився про можливе відправлення військ КНДР в Україну. Він назвав "нісенітницею" повідомлення про те, що Північна Корея відправила свої війська для участі в бойових діях на боці Росії в Україні, і заявив, що російський диктатор Путін ніколи не пішов би на такий крок.

У США зафіксували, що КНДР відправила не менше 3 тисяч солдатів. Кірбі розповів, що солдати КНДР прибули до Владивостока з північнокорейського порту Вонсан на кораблях. Далі їх направили на військові полігони на Далекому Сході, де вони зараз проходять підготовку.

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