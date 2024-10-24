Прогноз щодо залучення військ КНДР для війни в Україні для РФ невтішний - Reuters

Влада КНДР вже ізолює сім'ї військових, яких відправили в РФ, щоб запобігти поширенню новин.

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Північнокорейські солдати не пристосовані до сучасної війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Україна, США та інші світові лідери вже підтвердили, що існують докази переміщення до країни-агресора Росії декількох тисяч північнокорейських військ.

Як пише Reuters, депутат південнокорейського комітету Лі Сон Квен зауважив, що РФ вже навіть найняла велику кількість перекладачів задля навчання військових із КНДР використанню військового обладнання.

Зі слів Лі, за оцінками російських інструкторів, які почали працювати з північнокорейськими солдатами, останні мають хороші фізичні і моральні якості, однак у них є проблема із сучасними технологіями війни, як от БпЛА.

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"Тому може бути багато втрат, якщо вони будуть розгорнуті на лінії фронту", - наголосив він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Тим часом, поки росіяни намагаються підготувати військових із КНДР до боїв, в самій Північній Кореї влада намагається не допустити поширення інформації щодо відправки військ в РФ.

"Також є ознаки того, що влада Північної Кореї переміщує та ізолює ці сім’ї (військових - Главред) у певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно розправлятися з чутками", - додав Лі Сон Квен.

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Відправка військ КНДР в Росію - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ощвучив нові дані, згідно з якими країна-агресорка Росія може готувати до відправки на фронт дві бригади північнокорейських військових по 6 тисяч людей.

Напередодні видання Newsweek попереджало, що Північна Корея могла відправити Росії на підтримку бойових дій проти України також своїх пілотів винищувачів.

Раніше, у самій Росії, на запитання журналіста, чи може міністерство закордонних справ підтвердити перекидання Пхеньяном своїх військових на Далекий Схід пресаташе МЗС країни-агресорки РФ Марія Захарова відповіла, щоб той дізнавався це у Кім Чен Ина.

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