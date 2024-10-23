Війська КНДР уже в Росії: у Пентагоні розкрили деталі

Кім Чен Ин таки направив режиму Путіна своїх військових.

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До Путіна прибули північнокорейські війська / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Ключові тези Остіна:

Війська КНДР у Росії - є докази

Пентагон поки що не знає, що роблять північнокорейці в РФ

Війська Північної Кореї вже перебувають у країні-агресорі Росії. З'явилися відповідні докази. Вашингтон розбирається, з якою метою Пхеньян відправив своїх військових на територію російської держави. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє Reuters, у середу, 23 жовтня, він розповів про те, що північнокорейські військові вже в Росії

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"Є докази того, що в Росії перебувають війська КНДР", - уточнив Остін.

У Пентагону поки що немає інформації про те, які завдання вони виконують.

"Що саме вони роблять? Залишилося з'ясувати. Це речі, в яких нам потрібно розібратися", - наголосив Ллойд Остін.

Коротко про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Військові КНДР у Москві?

Раніше в Мережі розлетілися відео, на яких, імовірно, офіцери КНДР розгулюють Москвою.

Дивіться відео з військовими КНДР у Москві:

У Мережі розповіли, що офіцери КНДР розгулювали Красною площею / Скріншот Главред

Солдатів КНДР перемістили вглиб Росії - РНБО

Північнокорейських військових уже перемістили вглиб РФ і мають намір перекинути в Курську область, сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Є переміщення військових КНДР із Далекого Сходу РФ углиб Росії. Нагадую, що Росія планує використовувати корейців для початку в Курській області", - підкреслив Коваленко.

Війська Північної Кореї в Росії - що про це відомо:

КНДР направляє в Росію 12 тисяч військових, щоб згодом перекинути їх на фронт в Україну, раніше заявили у розвідці Південної Кореї. Передбачається, що Пхеньян може відправити на війну своїх "елітних" військових.

Крім того, президент Володимир Зеленський назвав нові дані щодо відправлення військових КНДР в Україну. За словами глави держави, може бути перекинуто 2 бригади по 6 тисяч військових. У Києві знають, як відповісти на такий виклик.

Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня, сказав начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Поки що невідомо, яка конкретно кількість північнокорейських бойовиків воюватиме на Курщині.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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