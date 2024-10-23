Участь КНДР у війні в Україні призведе до нової епохи: на Заході забили на сполох

Присутність Північної Кореї в Україні - "дуже серйозна" ескалація, яку відчує і Європа, і Азія, сказав Ллойд Остін.

https://glavred.net/world/uchastie-kndr-v-voyne-v-ukraine-privedet-k-novoy-epohe-na-zapade-zabili-trevogu-10607915.html Посилання скопійоване

Кім Чен Ин отримав шанс вийти з геополітичної ізоляції і натякнути США, що його ядерна зброя може дістати до американських міст - NYT / Колаж: Главред, фото: KSNA, Вікіпедія

Ключові тези з The New York Times:

Участь КНДР у війні призведе до великих наслідків

Кім Чен Ин натякає, що може дістати ядеркою до США

Росія і КНДР будують партнерство без кордонів

Експерти з Росії та Північної Кореї вважають заплановану участь військових КНДР у російсько-українській війні переломним моментом. Американська розвідка вбачає у такому кроці натяк від Кім Чен Ина на те, що його міжконтинентальні балістичні ракети можуть досягти США. Настане нова епоха, якщо північнокорейці почнуть воювати за Путіна.

У матеріалі The New York Times проаналізували ситуацію з перекиданням військових КНДР до Росії та їхнім можливим відправленням в Україну. На Заході стурбовані обставинами.

відео дня

Скільки військових КНДР потрапили до Росії

Росія отримала близько 2500 північнокорейських солдатів. Наразі незрозуміло, скільки ще Кім Чен Ин може відправити військових до режиму Путіна, і чи будуть вони ефективними у нових умовах.

Серйозні наслідки

Присутність військ КНДР в Україні може призвести до "дуже серйозних" наслідків як для Європи, так і для Азії. За його словами, які функції виконуватимуть північнокорейці, ще належить з'ясувати.

Коротко про потенціал армії Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Переломний момент?

На думку експертів щодо Росії та Північної Кореї, можлива участь військових КНДР у російсько-українській війні може стати переломним моментом. Кім Чен Ин вперше знайшов спосіб, як вийти з геополітичної ізоляції. Перший раз за десятиліття велика країна готова платити за активи, які має Пхеньян.

Натяк США від Кім Чен Ина

На думку фахівців, у рамках довгострокових домовленостей між Росією і КНДР північнокорейський режим може поліпшити потенціал своїх міжконтинентальних балістичних ракет.

В американській розвідці вважають, що диктатор КНДР Кім намагається натякнути Штатам на здатність його ядерної зброї досягати американських міст.

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

"Нова епоха"

"Це справжнє партнерство без кордонів... (Це буде, - ред.) зовсім інша епоха, якщо північнокорейські солдати вмиратимуть за Путіна", - сказав експерт із Північної Кореї в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча, коментуючи ситуацію.

Військові КНДР у Росії - що про це відомо:

В Україну можуть перекинути дві бригади по 6 тисяч військових КНДР, раніше сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, у Києві знають, як розв'язати цю проблему.

Війська КНДР уже у Росії, тому є докази, заявив 23 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін. Утім, поки що в Міноборони США не знають, які завдання виконуватимуть північнокорейські військові.

КНДР відправила до Росії 3 тисячі своїх військових, вважають у розвідці Південної Кореї. Очікується, що до грудня Пхеньян відправить режиму Путіна загалом 10 тисяч бойовиків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред