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Путін розмріявся про окупацію територій України: в ISW розкрили "плани"

Андрій Ганчук
1 лютого 2024, 09:00
Керівник країни-окупанта Російської Федерації Володимир Путін фактично наголосив на нездатності своїх військ до стратегічних "досягнень" в Україні.
Путін, Україна
"Цілі" Путіна фактично недосяжні - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі зі своїми так званими довіреними особами зробив низку пропагандистських заяв, у яких навмисно декларував розпливчасті "територіальні цілі" окупантів агресора Росії в Україні. Неконкретні заяви про якісь "буферні зони" продиктовані нездатністю загарбників реалізувати свої "плани". Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Путін у своїй заяві акцентував увагу на "побудові демілітаризованої або санітарної зони" в Україні, щоб далекобійне озброєння не діставало до території окупантів РФ. Він задекларував розпливчасту "мету", добитися якої фактично неможливо.

"Проголошена Путіним мета розсунути лінію фронту так, щоб заявлені та фактичні території Росії були поза зоною обстрілу України, є розпливчастою метою, яка фактично є недосяжною, доки існує незалежна Україна з будь-якими можливостями для боротьби", - ідеться у звіті.

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Мета заяви Путіна про "демілітаризовану зону"

Аналітики також зазначили, що один із російських "воєнкорів" сказав: РФ доведеться захопити Миколаїв і Одесу, щоб ЗСУ не били по Криму і захопити лінію Слов'янськ-Краматорськ для розвантаження діючої лінії фронту.

"Заяви Путіна від 31 січня не є суттєвими відхиленнями в заявлених військових цілях або фактичних військових можливостях Росії, а скоріше такими. Ймовірно, мав на меті скористатися наявними наративами у західних ЗМІ, які могли б заблокувати короткострокову і довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити вести перемовини з Росією на російських умовах", - вважають в ISW.

Примітно, що Путін у контексті своєї риторики про "демілітаризовану зону" заявив і про Харків. Ймовірно, цим він намагався прикрити нездатність росіян окупувати місто.

"Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відволікти увагу України від поточної російської наступальної операції вздовж осі Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть проводити лише дії тактичного рівня, які слугували б фінтами для стягнення та закріплення українських сил уздовж кордону", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Війна Росії проти України

Росія зазнала величезних втрат в Україні, сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, Москва втратила половину своїх танків і приблизно 315 тисяч військових пораненими і ліквідованими. Повномасштабна війна стала провалом для Путіна.

У Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов, розповіли в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Москву можуть долучити до консультацій у межах Саміту миру після того, як буде ухвалено план із завершення війни. Водночас у Кремля має бути політична воля для ведення діалогу.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав серйозно ставитися до погроз Путіна на адресу країн Європи. Дипломат акцентував увагу на тому, що ядерна зброя вже не лише у Калінінграді, а й Білорусі, а ракети Іскандер дістають до Берліна.

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Володимир Путін війна Росії та України
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