РФ скинула дві авіабомби на лікарню в Харківській області: що відомо

Проведено евакуацію 38 осіб, зокрема 33 хворих, з яких двоє - лежачих. Постраждали чотири людини.

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Обстріл лікарні на Харківщині стався близько десятої години вечора 31 січня / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Увечері 31 січня російські окупанти скинули дві авіабомби на лікарню в Куп'янському районі Харківської області.

"О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп'янського району. Керовані авіабомби влучили по території цивільної лікарні", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

РФ обстріляла лікарню на Харківщині / Фото: ДСНС

Про те, що окупанти вдарили по лікарні двома керованими авіабомбами, повідомив начальник Харківської поліції Володимир Тимошко.

"Одна поруч, інша - пряме влучання. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, зокрема 33 хворих, з яких двоє - лежачих, п'ять осіб персоналу. Є постраждалі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко у Facebook.

У ДСНС повідомили, що в Харківській області під час ворожих обстрілів по цивільній лікарні постраждали чотири людини.

Наслідки обстрілу лікарні на Харківщині / Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу лікарні на Харківщині / Фото: ДСНС

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 31 січня, росіяни атакували безпілотниками Харків. У місті прогриміло щонайменше 4 вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

30 січня російські окупанти атакували Харків за допомогою щонайменше шести дронів. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання в житловий будинок.

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