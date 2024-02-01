РФ скинула дві авіабомби на лікарню в Харківській області: що відомо

Увечері 31 січня російські окупанти скинули дві авіабомби на лікарню в Куп'янському районі Харківської області.
"О 21:50 окупанти вдарили по с. Великий Бурлук Куп'янського району. Керовані авіабомби влучили по території цивільної лікарні", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу.
Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.
Про те, що окупанти вдарили по лікарні двома керованими авіабомбами, повідомив начальник Харківської поліції Володимир Тимошко.
"Одна поруч, інша - пряме влучання. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, зокрема 33 хворих, з яких двоє - лежачих, п'ять осіб персоналу. Є постраждалі, дані будуть пізніше", - написав Тимошко у Facebook.
У ДСНС повідомили, що в Харківській області під час ворожих обстрілів по цивільній лікарні постраждали чотири людини.
Як повідомляв Главред, пізно ввечері 31 січня, росіяни атакували безпілотниками Харків. У місті прогриміло щонайменше 4 вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
30 січня російські окупанти атакували Харків за допомогою щонайменше шести дронів. Є пошкодження цивільної інфраструктури та влучання в житловий будинок.
Інші новини за темою:
- Застосували нову тактику: у Білому домі відреагували на ракетний удар по Україні
- РФ готує потужну атаку: експерт назвав терміни нового ракетного удару росіян
- Три роки на підготовку: НАТО готується до ракетних ударів РФ по Європі - The Times