Путін розповів про переговори з Трампом і заїкнувся щодо захоплених територій

Диктатор РФ каже, що Росію не стосується угода між Україною і США щодо надр.

https://glavred.net/world/putin-rasskazal-o-peregovorah-s-trampom-i-zaiknulsya-naschet-zahvachennyh-territoriy-10642334.html Посилання скопійоване

Володимир Путін розповів про переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Важливо:

Путін заявив про те, що провів переговори з Трампом

Путін мріє, що РФ і США можуть запустити спільні проєкти

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що провів переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля сказав, що ще суттєво не обговорював завершення війни в Україні з Трампом, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

Водночас він заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкоземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.

Диктатор РФ каже, що Росію не стосується угода між Україною та США щодо надр. Водночас, Росія, на його думку, була б готова запропонувати США можливість спільної роботи в галузі рідкоземельних металів. Зокрема, РФ нібито готова була б поставляти 2 млн тонн алюмінію на ринок у США, це б "стабілізувало ціни".

Також Росія і США могли б запустити спільні проекти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Лідер Кремля заявив і про готовність запросити іноземних партнерів на тимчасово окуповані Росією території, там за його словами "теж є певні запаси".

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

Більше новин:

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред