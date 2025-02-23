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Зеленський відповів, чи зупинили США передачу допомоги Україні

Маріна Фурман
23 лютого 2025, 17:36
306
Зараз допомога від Штатів є, але не у тому обсязі, який було оголошено раніше.
Зеленский, Украина, США
Зеленський зробив заяву про військову допомогу США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред

Ключові тези Зеленського:

  • США не зупинили допомогу Україні, проте нових пакетів не оголошували
  • Зараз допомога Україні надається, але не в тому обсязі, який було анонсовано раніше

Напередодні поширювалася інформація про те, що США призупинили продаж Україні зброї. Президент України Володимир Зеленський розповів, що військова допомога для України не скасована, але нових пакетів не оголошено. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів під час форуму "Україна. Рік 2025".

Зеленський зауважив, що "зараз допомога є", але не у тому обсязі, який було оголошено раніше.

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"Зараз допомога є, хоча проголосували більше — 15 млрд ще в дорозі. У зброї та технічних засобах. Нічого не зупинено, але нічого нового не проголошено. "А щоб щось нове було, треба розуміти, як нове ви будете віддавати". Ми готові проговорити формат, що ми отримаємо і як віддаватимемо у цій угоді", — сказав президент.

помощь США, инфографика
Допомога від США / Інфографіка: Главред

  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський Фото: Главред

Допомога Україні від США - новини за темою

Нагадаємо, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко заявив, що США призупинили продаж зброї до України, компанії чекають на рішення Білого дому щодо продовження постачання. Згодом народна депутатка, голова фракції "Голос" Олександра Устінова спростувала інформацію про заборону купівлі зброї Україною.

Нещодавно Главред з посиланням на генерала, колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігоря Романенка писав про те, що Україна без американської військової допомоги "протягне півроку".

Водночас колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що лідер Штатів Дональд Трамп не готовий передавати техніку, боєприпаси та фінансову допомогу на безоплатній основі.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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