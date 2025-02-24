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Зеленський провів розмову з Трампом: що відомо

Маріна Фурман
24 лютого 2025, 19:21
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Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже гарною".
Зеленський провів розмову з Трампом: що відомо
Зеленський заявив, що поговорив з Трампом під час засідання G7 / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, facebook.com/DonaldTrump

Основне:

  • Зеленський поговорив з Трампом
  • Президент України назвав розмову "дуже гарною"
  • Діалог лідерів організувала Канада

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом під час засідання G7. Про це він заявив під час зустрічі із представниками ЗМІ, передає "Укрінформ".

Він назвав розмову "дуже гарною". Також подякував Канаді за організацію цього діалогу.

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"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова у рамках засідання країн Великої сімки під керівництвом Канади", – заявив український лідер.

Зеленський сподівається, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну на зразок інших партнерів.

"Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", - підкреслив президент України.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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