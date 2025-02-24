Зеленський провів розмову з Трампом: що відомо

Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже гарною".

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Зеленський заявив, що поговорив з Трампом під час засідання G7 / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, facebook.com/DonaldTrump

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Зеленський поговорив з Трампом

Президент України назвав розмову "дуже гарною"

Діалог лідерів організувала Канада

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом під час засідання G7. Про це він заявив під час зустрічі із представниками ЗМІ, передає "Укрінформ".

Він назвав розмову "дуже гарною". Також подякував Канаді за організацію цього діалогу.

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"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова у рамках засідання країн Великої сімки під керівництвом Канади", – заявив український лідер.

Зеленський сподівається, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну на зразок інших партнерів.

"Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", - підкреслив президент України.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

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