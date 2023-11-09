Путін 'пробалаболив' ім'я Токаєва: той не змовчав і шокував усю делегацію РФ

Путін кілька разів намагався вимовити ім'я Токаєва, але тільки ще більше помилявся. Президент Казахстану так це не залишив.

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Путін знову зганьбився / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Глава країни-агресорки Росії Володимир Путін знову не зміг нормально вимовити ім'я президента Кахастану Касим-Жомарта Токаєва, в результаті швидко "пробалаболив" ім'я казахського глави. Своэю чергою, Токаєв вдався до асиметричної відповіді.

У ході зустрічі з Токаєвим в Кахастані Путін обізвав останнього "Камілем Жевановичем", потім швидко виправився і пробубонів "Касим-Жомарт Камелевич" через "а".

Але і це ще не все. У своїй вступній промові Путін назвав Токаєва "Касамом-Жомаром Кервеничем".

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"Дорогі друзі, колеги, перш за все хотів би висловити слова подяки Касам-Жомару Кервеничу за запрошення і за те, що у нас сьогодні є можливість зустрітися і детально поговорити про весь комплекс відносин", - закінчив кремлівський диктатор.

Сам Токаєв слухав промову Путіна не без іронії на обличчі - президент Казахстану тактовно промовчав, не ставши перебивати запрошеного "гостя", але потім вдався до асиметричної відповіді.

До російської делегації і Путіна Токаєв, який завжди спілкувався російською, звернувся казахською, чим викликав у росіян здивування - спікер Путіна Дмитро Пєсков, глава МЗС РФ Сергій Лавров та інші високопоставлені особи РФ, які сиділи у той момент в залі, почали переглядатися і смикати один одного.

Путін не зміг вимовити ім'я Токаєва - дивіться відео:

Раніше Главред писав, як Путіна підловили на озвучених ним цифрах по "втратах" української бронетехніки у контрнаступі. Під час свого виступу перед "Валдайським клубом" 5 жовтня глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

А 18 жовтня Путін з'явився перед Сі з валізками. ЗМІ розкрили їхній вміст.

Слід зазначити, що кремлівський диктатор досить часто на публіці своєю поведінкою або дивними ситуаціями доводить, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ще одна подібна ситуація сталася під час чергового засідання в країні-агресорі Росії - глава Кремля заплутався у власних руках і не зміг знайти на них годинник.

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