Путін з'явився перед Сі з валізками: ЗМІ розкрили їхній вміст

У президента США теж є такий пристрій.

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Путін перебуває у Китаї / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російський диктатор Володимир Путін ніс на зустріч з китайським главою Сі Цзіньпіном валізки. ЗМІ вважають, що це так званий ядерний портфель.

Reuters звернуло увагу на кадри роспропагандистів, на яких зображено групу морпіхів з валізками, що супроводжувала Путіна під час зустрічі з Сі.

При цьому російське телебачення навмисне зробило акцент на вантаж, який несли військові.

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Агентство пояснює, що російський ядерний портфель традиційно носить морський офіцер. Портфель, відомий як "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах), завжди при президенті, але його рідко знімають на відео.

У президента США теж є такий пристрій. У сумці зберігаються коди, які президент міг би використати для підтвердження наказу про запуск ядерних ракет, якби він або вона не були в Білому домі.

Журналісти також відзначають, що у вівторок Держдума зробила перший крок до скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, а його спікер Держдуми попередив США, що Москва може навіть взагалі відмовитися від договору.

Портфель є захищеним інструментом зв'язку, який пов'язує президента з його військовим керівництвом, а також з ракетними силами через секретну електронну мережу управління і контролю "Казбек". Казбек підтримує ще одну систему, відому як "Кавказ".

У міністра оборони Росії Сергія Шойгу теж є ядерна валізка. Можливо, така є й у начальника Генштабу Валерія Герасимова, пише Reuters.

У розділі "команди" є дві кнопки: біла кнопка "запуск" і червона кнопка "скасувати". Портфель нібито активується спеціальною флеш-картою.

Один з ядерних портфелів, якими користувався колишній президент Росії Борис Єльцин, виставлений в Музеї Єльцина в Єкатеринбурзі.

Путін у Пекіні

18 жовтня російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна на зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. У той же день він встиг побачитися з угорським прем'єром Віктором Орбаном - затятим прихильником кремлівського режиму.

Візит до КНР Путін анонсував ще 20 вересня. Раніше від закордонних поїздок кремлівський диктатор утримувався через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

Тоді президент країни-агресора стверджував, що мова піде, серед іншого, про реалізацію "спільного євроазійського простору", у чому нібито зацікавлена Росія.

Вже перебуваючи в Пекіні, Путін вибухнув тирадою абсурду на тлі успішного застосування по окупантах ракет ATACMS.

"Ми, звичайно, зможемо відбивати ці атаки", - невпевнено сказав Путін.

А сам Орбан станцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну. Зокрема, під час зустрічі з главою кремлівського режиму Орбан назвав війну в Україні "військовою операцією".

У Путіна щодо війни в Україні є 3 завдання, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк. Наприклад, диктатор хоче використати на свою користь ситуацію на Близькому Сході.

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