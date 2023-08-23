Заплутався в руках і загубив годинник: Путін осоромився курйозним випадком

Російський диктатор поводився дуже нервово і забув, куди він сам подів свій годинник. Розгубленість Путіна потрапила на відео.

https://glavred.net/world/zaputalsya-v-rukah-i-poteryal-chasy-putin-okonfuzilsya-kureznym-sluchaem-10495102.html Посилання скопійоване

Путін осоромився курйозним випадком з годинником/ колаж: Главред, фото: скрін

Диктатор РФ Володимир Путін досить часто на публіці своєю поведінкою або дивними ситуаціями доводить, що він має серйозні проблеми зі здоров’ям. Ще одна подібна ситуація сталася під час чергового засідання у країні-агресорці Росії – глава Кремля заплутався у власних руках і не зміг знайти на них годинник.

Путін осоромився, забувши, куди він сам подів власний годинник. Курйозна ситуація потрапила на відео, яке з’явилося у мережі.

У відеоролику видно, що російський диктатор під час виступу на засіданні мимовільно зняв годинник зі своєї лівої руки. Потім цей же годинник опинився на його правій руці.

відео дня

Але глава Кремля зовсім забув, куди ж він подів свій годинник. Тому потім він намагався подивитися, котра зараз година, безрезультатно вдивляючись у зап’ястя своєї лівої руки. При цьому на обличчі диктатора явно читається здивування і запитання, куди ж подівся його аксесуар.

У той же час Путін навіть не додумався подивитися на свою праву руку, де на той час перебував годинник.

Путін осоромився курйозним випадком з годинником/ скрін

Дивіться відео про те, як Путін загубив свій годинник:

Курйозні випадки з Путіним

Нагадаємо, це вже не вперше російський диктатор осоромлюється дивними вчинками чи заявами. Так, у травні цього року Путін зганьбився на весь світ, стоячи над картою 400-річної давності, де шукає Україну. Зорькін приніс Путіну карти середини XVII століття часів Людовика XIV, де диктатор почав шукати Україну.

Також у червні після провалу ракетної атаки Путін зганьбився брехнею про "знищення" ЗРК Patriot. Президент країни-агресора Володимир Путін зганьбився заявою про те, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

Крім цього, у липні цього року Путін зганьбився, привітавши знищених окупантів. Коли губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв під час зустрічі з главою Кремля розповідав про загиблих загарбників, Путін сказав "привіт їм усім передавайте".

Читайте також: