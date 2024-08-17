"Генерали ФСБ сказали Путіну - досить": названо причину провалу РФ на Курщині

Російські генерали могли подати Володимиру Путіну сигнал про те, що розв'язану проти України війну потрібно закінчувати, вважає аналітик Михайло Боцюрків.

https://glavred.net/world/generaly-fsb-skazali-putinu-hvatit-nazvana-prichina-provala-rf-na-kurshchine-10589240.html Посилання скопійоване

Події в Курській області - сигнал Путіну, - аналітик / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Прорив Сил оборони України у Курській області в перші дні може вказувати на сигнал російських генералів главі Кремля Володимиру Путіну про те, що війну треба закінчувати. Про це заявив старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Михайло Боцюрків.

Як повідомляє BBC, ситуація, в рамках якої ЗСУ не зустріли опору в перші дні операції на Курщині, може вказувати на непокору російських силовиків вищого ешелону Володимиру Путіну.

"Українські війська прорвалися там, де повинні були бути високоефективні заслони. Ви не бачите великого опору з боку населення і правоохоронних органів, не було повідомлень про постріли з жодного відділення міліції. Я думаю, що така повільна реакція сил безпеки, якщо це справді так, може свідчити про те, що генерали і ФСБ кажуть Путіну: "Годі!" - наголосив Михайло Боцюрків. відео дня

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Армія України контролює 82 населених пункти в Курській області, раніше говорив головком Олександр Сирський. Українські війська просунулися вглиб російської території на 35 кілометрів.

Згідно з оцінками розвідки Британії, ЗСУ прорвалися на 40 км у Курській області. Росіяни намагаються зупинити просування української армії і вже перекидають на Курщину великі сили.

Володимир Путін призначив главу ФСБ Олександра Бортнікова командувачем "КТО" в Курській області - це свідчить про пряме перепідпорядкування російської оборони самому Путіну, сказав Главреду політтехнолог Марат Гельман. Втім, на думку експерта, Кремлю це не допоможе.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред