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"Путін планує нові наступи": Столтенберг дав тривожний прогноз

18 лютого 2023, 14:27
Генсек НАТО закликав продовжувати і збільшувати допомогу союзників Україні.
Столтенберг
Єнс Столтенберг розповів про загрозу нового наступу РФ / УНІАН, Telegram

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає надати Україні все необхідне для перемоги у війні як суверенної, незалежної держави в Європі.

Одним з уроків війни він назвав необхідність продовжувати і збільшувати допомогу союзників Україні. Таку заяву генсек Альянсу зробив в ході Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, повідомляє Telegraph.

"Путін не планує мир, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає доказів того, що його амбіції змінилися. Він мобілізує сотні тисяч військових, приводить економіку у воєнний стан, звертається до інших авторитарних режимів, як Іран і Північна Корея, щоб отримати більше зброї", — попередив він.

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Разом з тим генсек НАТО підкреслив, що ризик ескалації завжди буде мати місце, і немає варіантів, що виключають це, але "найбільший ризик, що Путін переможе". За його словами, перемога РФ стане сигналом для інших авторитарних режимів, що зробить світ більш небезпечним.

Також він зазначив, що важливо зміцнювати військовий потенціал.

"Війни непередбачувані, ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна, але я знаю точно, що навіть якщо вона закінчиться завтра - умови безпеки змінилися, і повернення до минулого немає", — заявив генсек НАТО.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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Йенс Столтенберг війна Росії та України
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