Путін зганьбився диким фейком: видав "ДНРівця" за одесита в передвиборчому ролику

Російська пропаганда зганьбилася фейком у ролику передвиборної кампанії російського диктатора Володимира Путіна.
На відео, нібито в зоні бойових дій, в укриття до окупантів прибіг чоловік у військовій формі РФ з ящиком для збору анкет голосування, повідомляє Оdessa.online.
Проголосувавши, один з росіян відмовився говорити, за кого він віддав голос, посилаючись на таємницю голосування. Інший заявив, що він проголосував за президента, який назвав Одесу "російським містом".
"У нас в країні один президент і він сказав: "Одеса – російське місто". А я з Одеси", - сказав окупант на відео.
Однак цього "одесита" звуть Олександр Гриденко, він народився в 1987 році в Донецьку. В даний час він є "депутатом Молодіжного парламенту ДНР" і "керівником комітету з економіки та підприємництва".
Гриденко занесений в "Миротворець" і на нього накладені санкції за дії і політику проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Раніше Путін у припадку заїкання видав фейк про Залужного. За словами Володимира Путіна, Валерій Залужний нібито перебуває за кордоном.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину - відео готували заздалегідь. Запис з поїздкою Володимира Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь.
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