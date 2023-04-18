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Путін може оголосити про завершення "СВО" на 9 травня: Світан пояснив сценарій Кремля

Олексій Тесля
18 квітня 2023, 08:34 оновлено 18 квітня, 08:58
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Армія окупантів видихається і їй треба переходити в глуху оборону, вважає Роман Світан.
Російські військові, Володимир Путін, Роман Світан
Роман Світан не виключив сценарій зупинки "СВО" / Міноборони РФ, скріншот

На 9 травня російський диктатор Володимир Путін може оголосити про завершення так званої "спеціальної військової операції", заявив військовий експерт Роман Світан.

Саме з цим може бути пов'язана недавня поява резонансної статті наближеного до Кремля ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина про необхідність завершення "СВО". Таку думку експерт висловив у коментарі ТСН.

Він не виключив, що стаття Пригожина може бути ініціативою особисто Путіна. При цьому Пригожину могли доручити закинути такий "м'яч" на російську аудиторію.

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"Справа в тому, що російська армія видихається. Їй треба зараз переходити в глуху оборону, а завдання "СВО" не виконані - як мінімум, які проголошувалися. Ніде не вийшли на межі жодної області, крім Криму ще в 2014 році. Тепер їм доведеться переходити в глуху оборону, далі рухатися вони просто не зможуть. Тим більше, на носі наш контрнаступ, тому вони намагаються якось як мінімум підготувати громадську думку росіян",-зазначив співрозмовник.

У той же час він припускає, що Пригожин вирішив дізнатися, як росіяни сприймуть можливу зупинку "СВО", перехід в глуху оборону або "якісь рухи до мирних переговорів".

"Після того, як Пригожин перевірить реакцію, подасть це як робочий варіант на 9 травня. Швидше за все, якраз перед 9 травня спробують. А якщо дійсно пройде і росіяни сприймуть позитивно зупинку "СВО", то на 9 травня Путін може прийняти рішення оголосити про закінчення "СВО" і досягнення якихось цілей",-додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим.

Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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Володимир Путін війна Росії та України Роман Світан
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