"Великдень буде...": Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину — відео готували заздалегідь

Запис з поїздкою Володимира Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь.

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Пропагандисти зганьбилися з відео про поїздку Володимира Путіна на Херсонщину / Скріншот

Російський диктатор Володимир Путін під час відвідин окупаційних військ РФ в Україні в ході передачі військовим ікони говорив про Великдень у майбутньому часі.

Це свідчить про те, що, ймовірно, запис з поїздкою Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь, незважаючи на повідомлення пропагандистів РФ про нібито сьогоднішній візит Путіна на захоплену Херсонщину. Відео зі словами кремлівського диктатора опубліковано в Мережі.

"Зараз ось, Великдень буде...", - чітко говорить Путін, розгортаючи подарункову ікону.

відео дня

Звернемо увагу на те, що спочатку на сайті Кремля було опубліковано відео зі словами Путіна про Великдень, проте пізніше в Москві зрозуміли помилку і приглушили звук, коли Путін говорив про церковне свято в майбутньому часі.

Відео з поїздкою Володимира Путіна записали заздалегідь / скріншот

Що відомо про поїздку Путіна на окуповані території України

Раніше в Росії видали заяву, нібито російський диктатор Володимир Путін відвідав штаби окупаційних військ на захоплених територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали вранці у вівторок, 18 квітня. Також були поширені відповідні відео.

Пропагандистські ЗМІ в РФ стверджують, нібито російський диктатор Путін "засвітився" на Херсонському напрямку, куди прибув для привітання офіцерів окупаційної армії з Великоднем. При цьому під час відвідування він нібито подарував їм ікону і попросив надати доповідь про "оперативну обстановку".

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